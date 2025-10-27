Sekmadienio popietę Igliškėlių salėje vyko šventinis koncertas, skirtas liaudiškos muzikos kapelos „Vaivora“ 5-ajam gimtadieniui. Jauki salė tądien buvo pripildyta muzikos, šypsenų ir šilumos – čia susirinko ne tik kapelos bičiuliai, bet ir gausus būrys žiūrovų, norinčių pasveikinti kolektyvą su gražia sukaktimi.
Scenoje pasirodė ir „Vaivoros“ draugai: Baraginės jaunimo kapela „Svaja“, vaikų kapela „Svajukai“, Veiverių vokalinis duetas „Dainupė“ bei Brukų laisvalaikio salės kapela „Sodžius“. Kiekvienas pasirodymas buvo palydėtas audringais plojimais, o šventinė nuotaika buvo kupina bendrystės ir nuoširdaus džiaugsmo.
Šventėje dalyvavo ir Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis bei Savivaldybės tarybos nariai Albinas Mitrulevičius, Alvydas Kirkliauskas, Eugenijus Alesius ir Saulius Perlis, kurie sveikino kapelą su gražia sukaktimi. Vicemeras, sveikindamas „Vaivorą“, pasidžiaugė, kad per penkerius veiklos metus kolektyvas tapo ne tik muzikiniu sambūriu, bet ir tikru bendruomeniškumo simboliu, suburiančiu žmones aplink muziką, tradicijas ir gerą nuotaiką. Pasak jo, tokie kolektyvai saugo liaudiškos muzikos paveldą ir skleidžia tą ypatingą bendrystės jausmą, kuris sujungia žmones per dainą ir šypseną.
Sveikiname „Vaivorą“ ir kapelos vadovą Antaną Maziliauską – linkime dar daug kūrybingų metų, skambių melodijų ir šiltų susitikimų Igliškėliuose!