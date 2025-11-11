Lietuva imasi naujos humanitarinės iniciatyvos – mūsų šalyje bus teikiama fizinė ir psichosocialinė reabilitacija Ukrainos vaikams, kurie buvo išlaisvinti iš Rusijos okupacijos ir grąžinti į Ukrainą. Per dvejus metus planuojama priimti ir pagelbėti daugiau nei 300 tokių vaikų.
Vaikai, kurie buvo Rusijos nelaisvėje, patyrė fizines, psichologines ir moralines traumas. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija pasiūlė pagalbą šiems vaikams, kad jie galėtų įveikti ar bent sumažinti traumuojančios patirties pasekmes sveikatai ir psichologinei gerovei.
„Ši iniciatyva – Lietuvos pasiūlymas ir mūsų solidarumo su Ukraina išraiška. Matome, kokį skaudų pėdsaką paliko karo nusikaltimai prieš vaikus, todėl jaučiame moralinę pareigą padėti tiems, kurie buvo pagrobti ir patyrė traumą. Norime, kad Lietuva jiems taptų vieta, kur galima atgauti ramybę, pasitikėjimą ir viltį. Reabilitacija Lietuvos gydymo įstaigose yra mažiausia, ką mes galime padaryti padėdami šiems vaikams“, – sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Ukrainos sveikatos apsaugos ir vaikų gerove besirūpinančiomis institucijomis, Lietuvos ambasada Ukrainoje. Ministerija taip pat dėkoja pilietinei iniciatyvai „Back to life“, kuri rūpinasi vaikų pervežimu.
Vaikų reabilitacija vyks specializuotuose centruose Lietuvoje, pasitelkiant mūsų šalies specialistų patirtį ir žinias dirbant su karo traumą patyrusiais asmenimis. Fizinė ir psichosocialinė reabilitacija Lietuvoje yra tęstinės pagalbos, kurią toliau vaikai gaus Ukrainoje, dalis. Tam, kad į Lietuvą atvykę vaikai laisvu nuo procedūrų laiku taip pat galėtų geriau susipažinti su mūsų šalimi ir pamatyti gražiausias jos vietas, pagelbėti sutiko Lietuvos savivaldos institucijos.
Reabilitacinė pagalba Ukrainos vaikams yra dalis platesnio Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo sveikatos srityje. Lietuva nuo karo pradžios nuosekliai teikia humanitarinę pagalbą, organizuoja medikų mokymus ir stažuotes, teikia reabilitaciją sužeistiems kariams bei pareigūnams, prisideda prie abiejų šalių sveikatos sistemų parengties ir atsparumo stiprinimo.
„Ukrainos žmonių stiprybė ir pasiryžimas ginti savo laisvę įkvepia visą pasaulį. Lietuva ir toliau išliks šalia – ne tik teikdama paramą, bet ir padėdama gydyti karo žaizdas, kurios ne visada matomos iš išorės“, – pabrėžia ministrė M. Jakubauskienė.