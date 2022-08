Pavasario pabaigoje Laisvės TV organizuota sėkminga paramos rinkimo akcija nustebino pasaulį. Vos per kelias dienas Lietuvos žmonės surinko 5 mln. eurų ant kovinio drono „Bayraktar TB2“. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai vienos šalies visuomenė nuperka tokio tipo ginkluotę kitai kariaujančiai valstybei. Tačiau tai dar ne pabaiga!

Rugpjūčio 24 – Ukrainos Nepriklausomybės diena ir lygiai pusė metų nuo karo pradžios. Ta proga Laisvės TV organizuoja naują akciją kodiniu pavadinimu „Legion of Boom“.

„Mes perkam dviejų rūšių kamikadzes dronus iš dviejų gamintojų: Warmate (Lenkija, WB Group) ir UJ-23 Topaz (Ukraina, UkrJet). Mes netgi lankėmės Ukrainos dronų gamykloje ir galėjome savo akimis įsitikinti, kaip jie veikia ir kodėl Kryme rūkyti gali būti dar pavojingiau. Poreikis suderintas su Ukrainos žvalgybos (GUR) vadovais.

Dviguba nauda – paremsim mūsų artimiausio sąjungininko – Lenkijos gamintoją, o Ukrainos dronams išleisti pinigai prisidės prie Ukrainos ekonomikos“.

Už 4 milijonus eurų galime nupirkti apie 80 tokių dronų, už 5 milijonus išeitų visas 100. O tai jau tikrai būtų legionas,- teigiam naujausiame Laisvės TV pranešime.

Lietuvos piliečių paramos iniciatyvomis seka ir kitos šalys

Pasaulis liko sužavėtas mažos šalies sėkminga iniciatyva. Lietuvių pradėta akcija, padovanoti Bayraktar, persimetė ir į kitas šalis. Sutapimas ar ne, bet naujausia žinia pasiekė mus šiandien, dar prieš Legion of Boom akcijos paskelbimą. Šį rytą pranešta, kad Latvija, sekdama mūsų pavyzdžiu, taip pat pradeda Bayraktar aukų rinkimo akciją. Kaip praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas LSM, iniciatyvą sukūrė Latvijos muzikantas Ralds Eilands, Ukrainos žurnalistas Volodymyras Biriukovas, prie jos prisijungė labdaros organizacija „Ziedot.lv“, šalies gynybos ministerija.

Visgi pirmieji po lietuvių šia idėją pasigavo patys ukrainiečiai. Jie per mėnesį suaukojo trijų kovinių dronų sumai. Tiesa, kaip ir Lietuvai, Bayraktar dronų gamintojas šiuos skrajūnus ukrainiečiams vėliau padovanojo.

Sekanti šios iniciatyvos ėmėsi Lenkijos visuomenė. Jie per mėnesį planavo surinkti tuos pačius 5 mln. eurų. Tiesa, ši suma rinkosi vangiai. Viena iš priežasčių gali būti ta, jog visuomenė, mato kiek daug pati Lenkija padeda Ukrainai valstybiniu lygiu. Liepą tarptautinių stebėtojų neoficialūs skaičiavimai atskleidė, kad ne tik dažnai dėl lėto ginkluotės tiekimo mūsų žiniasklaidoje mėgstama kritikuoti Vokietija, bet ir JAV tuo metu buvo perdavusi tik trečdalį to. ką žadėjo Ukrainai. 100 procentų to, ką žadėjo atsiuntė tik Lenkija.

Kol kas atitinkamos reakcijos lietuvių pradėta iniciatyva nesulaukė vakarų Europoje. Iš turtingų vakarų šalių visuomenių to ėmėsi tik Norvegija. Tam tikslui planuota surinkti 55 mln. kronų (5,5 mln. JAV dolerių). Norėdami paskatinti aukas, organizatoriai netgi paskelbė savotišką konkursą. Pirmasis tūkstantis žmonių, paaukojusių mažiausiai 250 kronų (25 dolerius), galės dalyvauti orlaivio vardo rinkimuose. Tuo tarpu Lietuvoje vardą galėjo rinkti visi norintys. Lietuviškasis dronas gavo “Vanago” vardą.

Visgi, čia reikėtų pastebėti, tokį vakarų visuomenių vangumą gali nulemti jų mentalitetas. Galbūt parama letaline ginkluote nėra tokia priimtina, kaip pafrontėje esančių rytų kaimynių. Vakarų visuomenės dažniausiai renkasi humanitarines paramos formas. Daug vakarų valstybių skiria dosnias sumas Ukrainos valstybės funkcionalumui palaikyti. Juk fronto kareivis, kad ir koks patriotas bebūtų, turi laiku gauti algą.

O kiek gi jau yra paaukojusi Lietuva?

Šį rytą interviu Verslo žinioms davęs Krašto Apsaugos ministras Arvydas Anušauskas prasitarė, jog bendra Lietuvos paramos Ukrainai suma galėtų siekti „link 130 mln. Eur“.

Lietuva Ukrainai yra perdavusi karinių sunkvežimių, išminavimo darbams naudojamų visureigių, priešlėktuvinės ir prieštankinės ginkluotės, minosvaidžių bei kitos karinės paramos. Būtų džiugu, jei prie tos sumos dar prisidėtų ir nauja kovinių dronų legiono (Legion of Boom) paramos akcija.

Giedrius Iškauskas