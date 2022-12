Europos Parlamentas (EP) šiandien plenarinėje sesijoje Strasbūre diskutuos ir balsuos dėl rezoliucijos, kuria genocidu prieš ukrainiečių tautą būtų pripažintas Holodomoras – dirbtinai sukeltas badas Ukrainoje 1932-1933 m., kurį sukėlė sąmoninga sovietų režimo politika.

EP Europos liaudies partijos frakcijos inicijuota rezoliucija siūloma griežtai pasmerkti šiuos totalitarinio sovietinio režimo genocidinius veiksmus, dėl kurių žuvo milijonai ukrainiečių ir kurie smarkiai pakenkė Ukrainos visuomenės pamatams.

Viena iš dokumento iniciatorių europarlamentarė Rasa Juknevičienė pabrėžia, kad Putino Rusijos karas Ukrainoje vyksta ir dėl to, kad sovietinio totalitarinio režimo nusikaltimai iki šiol nebuvo teisiškai įvertinti, jų vykdytojai nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tarptautinė bendruomenė niekada aiškiai nepasmerkė šių nusikaltimų,

“Ukrainai minint 90-ąsias Holodomoro metines, negalime ignoruoti istorinių paralelių. Stalino Rusija naikino civilius maistą paversdama ginklu. Šiandieninė Putino Rusija naudoja tokius pačius metodus. Teroristines priemones naudojanti valstybė, vykdo siaubingus nusikaltimus prieš Ukrainos žmones, bandydama sušaldyti juos, žiemą naikinant Ukrainos civilinę energetikos infrastruktūrą”, – teigia ELP frakcijos vicepirmininkė R. Juknevičienė.

Pasak jos, šia rezoliucija “raginama visapusiškai, istoriškai ir teisiškai įvertinti sovietinį režimą ir surengti skaidrias viešas diskusijas apie jo nusikaltimus, nes tai labai svarbu kuriant bendrą Europos istoriją ir atmintį”.

Taip pat dokumentu pagerbiamas visų Holodomoro aukų atminimas ir reiškiamas solidarumas su Ukrainos žmonėmis, nukentėjusiais nuo šios tragedijos, ypač su likusiais gyvais po holodomoro ir jų šeimomis; atiduoda pagarbą tiems, kurie mirė dėl šių totalitarinio sovietų režimo įvykdytų nusikaltimų.

Europos Parlamento nariai dokumentu “ragina visas šalis ir tarptautines organizacijas, kurios dar nepripažino Holodomoro genocidu, tai padaryti; taip pat ragina Rusijos Federaciją, kaip pagrindinę Sovietų Sąjungos įpėdinę, oficialiai pripažinti Holodomorą ir atsiprašyti už šiuos nusikaltimus”.

Be to, rezoliucija pažymima, kad “minint 90-ąsias holodomoro metines, Rusija tęsia agresyvų karą prieš Ukrainą, pažeidžia šios šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą, siekia likviduoti Ukrainą kaip nacionalinę valstybę ir sunaikinti jos žmonių tapatybę bei kultūrą; be to, smerkia tai, kad Rusijos agresyvus karas prieš Ukrainą sukėlė pasaulinę maisto krizę, nes Rusija naikina ir plėšia Ukrainos grūdų atsargas ir toliau trukdo Ukrainai eksportuoti grūdus į labiausiai skurstančias šalis”.

Iki š. m. gruodžio mėn. daugiau kaip 20 šalių parlamentai ar kitos atstovaujamosios valstybinio lygmens institucijos pripažino Holodomorą genocidu arba nusikaltimu prieš Ukrainos žmones ir žmoniją.

Rezoliucijos tekstas: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0559_EN.html

Užsakymo numeris: SG-20-170