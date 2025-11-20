LTG grupės infrastruktūros įmonė „LTG Infra” atnaujino paslaugų sutartį su Lenkijos infrastruktūros valdytoju „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” dėl pagalbos teikimo geležinkelių eismo įvykių atveju europinėje 1435 mm vėžėje. Sutartis numato, kad esant poreikiui, Lenkijos pusė teiktų techninę pagalbą Lietuvai – tai svarbus žingsnis stiprinant abipusį pasitikėjimą ir infrastruktūros atsparumą.
„Ši sutartis nėra tik techninės pagalbos dokumentas – tai abipusis įsipareigojimas užtikrinti, kad europinė 1435 mm vėžė veiktų patikimai ir saugiai. Bendradarbiaudami su Lenkijos infrastruktūros valdytoju, stipriname ne tik reagavimo pajėgumus, bet ir pasitikėjimą tarp šalių. Tai praktinis žingsnis, rodantis, kad esame pasirengę kartu užtikrinti strateginės jungties tęstinumą ir atsparumą, kai to labiausiai prireiks”, – sako LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
Pasak Lenkijos infrastruktūros valdytojo „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” vadovo Piotro Wyborskio, bendradarbiavimo sutarties su „LTG Infra” atnaujinimas atspindi bendrą šalių atsakomybę už „Rail Baltica” projektą.
„Kartu kuriame saugesnį ir atsparesnį Europos geležinkelių tinklą. Mūsų komandos ir specializuota įranga yra visiškai pasirengusios remti operacijas Lietuvoje, jei tik to prireiks. Ši partnerystė yra praktinis žingsnis, siekiant užtikrinti patikimą eismo srautą ir sustiprinti bendrą strategiškai svarbaus geležinkelio maršruto mūsų regione saugumą”, – teigia P. Wyborskis.
Nors per pastaruosius penkerius metus eismo įvykių šioje vėžėje fiksuota nebuvo, sutartis išlieka svarbi infrastruktūros saugumui užtikrinti.
„Tai rodo, kad esama infrastruktūros priežiūra, kuriai dažnai trūksta finansavimo, yra tinkama, padeda užtikrinti saugų ir patikimą eismą. Investicijos į priežiūrą yra pamatinis atsparumo elementas – tiek kasdieniam naudojimui, tiek ekstremalioms situacijoms”, – sako „LTG Infra” generalinis direktorius Vytis Žalimas.
Europinė vėžė šiuo metu naudojama „LTG Cargo” krovinių gabenimui, projektiniams vežimams ir karinio mobilumo tikslams. Maršrutu Kaunas–Lodzė–Duisburgas intermodalinis „LTG Cargo” traukinys vyksta tris kartus per savaitę. Vežimai iš ir į Vakarų Europą – itin parankūs, kadangi prie Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos krovinių nereikia perkelti nuo europinės vėžės ant standartinės, o taip sutaupoma laiko ir kaštų.
„LTG Infra” taip pat turi sudariusi dvišalę sutartį su „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” dėl infrastruktūros diagnostinio riedmens, reguliariai tikrinančio 1435 vėžės infrastruktūros būklę.
„LTG Infra” ir „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” glaudžiai bendradarbiauja toliau plėtojant europinio standarto geležinkelių infrastruktūrą, kuri ateityje užtikrins greitesnį bei efektyvesnį susisiekimą tarp šalių.
„Rail Baltica” – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.