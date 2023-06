Į Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) rinktinę buvo pakviesti Žygimantas Baltrūnas ir Dariušas Stankevičius. Ši ekipa per Europos čempionato atrankos rungtynes Jonavoje pralaimėjo favoritei Danijai 1:2. Ž.Baltrūnas žaidė visas rungtynes, o D.Stankevičius liko tarp atsarginių.

Tuo metų su Lietuvos jaunių (iki 19 metų) rinktine Tautvydas Burdzilauskas dalyvavo Baltijos taurės turnyre Suomijoje. Jame lietuviai 0:3 pralaimėjo latviams, 2:3 – suomiams ir 2:1 įveikė estus.

„Sūduvos“ gynėjas žaidė pilnas rungtynes su Latvijos rinktine, o per mačą su Estijos ekipa buvo pakeistas 60 min. Be to, pastarųjų rungtynių 56 min. marijampolietis buvo įspėtas.