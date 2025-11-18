Lapkričio mėn. 14 d. Šiauliuose vyko Lietuvos vaikų olimpinių vilčių festivalis rajonų grupėje.
Šakių JKSC lengvaatlečių komanda puikiai pasirodė šiose varžybose.
Emilis Pankratovas iškovojo čempiono vardą rutulio stūmimo rungtyje ir pagerino Šakių rajono vaikų rekordą (13 m. 35 cm.)
Antrąsias vietas iškovojo Majus Vencius šuolio į tolį sektoriuje ir Vasarė Grakavinaitė 60 metrų bėgimo distancijoje.
Trečiąją vietą rutulio stūmimo sektoriuje iškovojo Jogailė Venciūtė.
Penktąsias vietas užėmė Urtė Mažeikaitė šuolio į tolį rungtyje ir Vesta Tiškevičiūtė 600 metrų bėgimo distancijoje.
Septintą vietą užėmė Barbora Venciūtė (1000 metrų bėgimas), devintą vietą – Gabrielė Kareivaitė (rutulio stūmimas).
Pagirtinai varžybose startavo Jogailė Vilčinskaitė (13 vieta šuolio į tolį rungtyje), Atėnė Žiūkaitė (17 vieta 200 metrų bėgimo rungtyje), Agnė Šilinskaitė (18 vieta 600 metrų bėgimo rungtyje).
Sportininkus varžyboms paruošė lengvosios atletikos mokytojai Tomas Vencius, Algirdas Ulinskas ir Vytautas Strokas.