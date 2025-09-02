Praėjusį savaitgalį Liudvinave tvyrojo ypatinga nuotaika – miestelyje vyko net tris dienas trukusi šventė, sutelkusi bendruomenę, svečius bei visus, kuriems artima ši vieta ir jos žmonės.
Penktadienio vakarą kultūros gerbėjus pakvietė Liudvinavo teatras „Žalias sodas“. Jų pastatytas spektaklis „Kazys Boruta. Man gyvo žodžio niekas neatstos“ buvo skirtas iškilaus rašytojo 120-osioms gimimo metinėms. Tai buvo jautrus priminimas apie literatūros galią bei žodžio gyvastį.
Šeštadienį miestelio parkas tapo šventės širdimi. Čia susirinkę liudvinaviečiai ir svečiai šventė kartu, džiaugdamiesi bendrystės akimirkomis. Į renginį atvyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės tarybos nariai bei LR Seimo narys Karolis Podolskis. Vicemeras sveikino Liudvinavo bendruomenę, linkėdamas sėkmės ir gyvybingų iniciatyvų, kurios telktų žmones bei stiprintų miestelio dvasią.
Scenoje netrūko muzikos ir šokio – pasirodė kapela „Sodžius“, šokių grupė „Jotvingis“, vietinė grupė „Limpa“, ansamblis „Bravo“. Vakaro nuotaiką kaitino Viktorija Kajokaitė-Klajoklė, o šventės kulminacija tapo visiems pažįstamų dainų autoriai ir atlikėjai Vytautas Šiškauskas bei Giedrius Leškevičius su grupe. Pastarasis ne tik dainavo, bet ir vedė renginį, suteikdamas jam gyvybingumo ir žavesio. Tuo metu mažųjų džiaugsmu tapo atrakcionai ir galimybė pasivažinėti arklių traukiama karieta.
Sekmadienį šventinė nuotaika persikėlė į Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos bažnyčią, kur vyko Šv. Liudviko atlaidai – dvasinis bendruomenės susitelkimas ir tradicija, sujungianti skirtingas kartas. Po šv. Mišių bažnyčios skliautus užpildė vargonų muzika – koncertą surengė vargonininkė Akvilė Kergytė.
Tris dienas trukusi šventė patvirtino, jog Liudvinavas – tai vieta, kur gyva kultūra, puoselėjamos tradicijos ir svarbiausia – stipri ir draugiška bendruomenė.