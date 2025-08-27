Rugsėjo 5–6 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) Jono Basanavičiaus gimtinė kviečia į Sūduvos mėgėjų teatrų festivalį „Atžalynas“. Rudens pradžią Ožkabaliuose pažymintis festivalis jau tapo tradicija, suburiančia regiono bendruomenes, mėgėjų teatrus ir žiūrovus iš visos Lietuvos. Klojimo teatro erdvėje susilieja gyvos istorijos, humoras, folkloras ir šiuolaikinės dramos – čia atgimsta tiek praeities pasakojimai, tiek šiandienos išgyvenimai.
„Atžalynas“ – tai ne tik mėgėjų teatrų pasirodymai, bet ir savitas kultūrinis reiškinys, įaugęs į regiono metų ritmą. Nuo 1997 metų Jono Basanavičiaus gimtinėje organizuojamas festivalis primena, kad teatras gimsta visur, kur susitinka smalsios žiūrovų akys ir kūrybiška vaizduotė.
Vaikų ir jaunimo teatrams skirta diena
Rugsėjo 5 d., 10.00 val., festivalį pradės vaikų ir jaunimo teatrų diena „Atžalynas“, skirta patiems mažiausiems teatro žiūrovams ir jų šeimoms. Klojimo scenoje pasirodys Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Keturvalakių skyriaus 3 klasės mokiniai su nuotaikingu vaidinimu „Grybų karas“ (rež. Jolanta Puskunigienė) bei Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-Kū“ su spektakliu „O, kalnas!“ (rež. Vita Vadoklytė).
Mažųjų teatro dieną lydės žaidimai, prizai ir, žinoma, ledai, kuriais visus dalyvius vaišins rėmėjas „Artglacio“. Šeimoms kartu patirs šventinę atmosferą, pasidžiaugs vaikų kūrybiškumu ir drauge lengvai, nuotaikingai bei skaniai užbaigs pirmąją mokslo metų savaitę.
Programoje – komedijos, folkloro improvizacijos ir jautri šiuolaikinė drama
Šių metų festivalio programoje – plati spektaklių įvairovė: nuo komiškų pasakojimų iki jaudinančių dramų.
Kalvarijos teatras „Titnagas“ pristatys Edmundo Untulio komediją „Duok mums ramybę“ (rež. Kęstutis Krasnickas) – tai humoru persmelkta COVID-19 laikotarpio realybės interpretacija, kurioje susipina intrigos ir meilės paieškos.
Vilkaviškio kultūros centro kolektyvų gatvės teatro spektaklis „Apie oranžus ir visa kita…“ (rež. Daiva Kasulaitienė) primins Sūduvos krašto smetoninės kontrabandos istorijas, kurios scenoje atgis su šokiais ir dainomis.
Kauno kultūros centro „Kazio Binkio“ teatras pakvies į pasakomąja tautosaka paremtą vaidinimą „Šiurpūs įvykiai Pabališkių karčemoje“ (rež. Nida Vita Žilinskienė) – čia netrūks velnių, laumių ir nuotaikingų netikėtumų.
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras „Vaivora“ komedijoje „Kaip senis meilės ieškojo“ (rež. Virginija Samuolienė) pasakos apie meilės ilgesį, parodantį, kad šio jausmo troškimas nepriklauso nuo amžiaus ar socialinės padėties.
Marijampolės kultūros centro Liudvinavo teatras „Žalias sodas“ su režisiere Vita Gvazdaitiene scenoje „prakalbins“ rašytoją Kazį Borutą – atkurs gyvą jo portretą ir išryškins spalvingiausius gyvenimo epizodus.
Vakaro kulminacija – svečių iš Klaipėdos teatro „Artyn“ spektaklis „Terapijos“. Pagal dramaturgės Birutės Kapustinskaitės pjesę sukurtas spektaklis jautriai ir drąsiai kalba apie onkologijos paliestų žmonių kasdienybę: čia netrūksta ir juoko, ir ašarų, o svarbiausia – tikrumo, kuris nepalieka abejingų.
Muzika, turgelis ir bendrystė
Festivalio dieną sujungs jaunatviška gyvos muzikos grupės „Apvynys“ energija, o renginį šmaikščiai ves Rima Rauktenienė.
Greta teatro šurmulio lauks tautodailininkų, amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė bei bagažinių turgus: iš čia kiekvienas galės išsivežti namo dalelę Sūduvos.
Praktinė informacija
Rugsėjo 5 d. (penktadienis), 10.00 val. – Vaikų ir jaunimo teatrų diena „Atžalynas“. Bilieto kaina – 3 Eur.
Rugsėjo 6 d. (šeštadienis), 13.00 val. – Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Bilieto kaina – 5 Eur, moksleiviams, studentams ir senjorams – 3 Eur.
Abu renginiai vyks LNM Jono Basanavičiaus gimtinėje, Ožkabaliuose.
Prekybos mugės ir bagažinių turgaus dalyvių registracija bei informacija: tel. +370 342 69365.
Lietuvos nacionalinio muziejaus naujienas kviečiame sekti interneto svetainėje: http://www.lnm.lt/ arba socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/lnmuziejus/.