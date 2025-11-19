Minėdamas 174-ąsias tautos patriarcho, gydytojo, tautinio atgimimo veikėjo, kultūros puoselėtojo Jono Basanavičiaus gimimo metines, Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) lapkričio mėnesį tradiciškai kviečia lankytojus į prasmingų susitikimų, edukacijų, kūrybinių dirbtuvių ir šventinių iniciatyvų ciklą.
Renginiai vyks dviejose su Jono Basanavičiaus gyvenimu bei veikla glaudžiai susijusiose Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniuose – Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose ir Signatarų namuose Vilniuje, kur daktaras praleido daugiau nei dvidešimt gyvenimo metų.
Šių metų programa kviečia pažvelgti į Basanavičių kaip į asmenį, formavusį modernios Lietuvos tapatybę, puoselėjusį tautos kultūrinį paveldą ir išlikusį simboline figūra, skatinančia šiandienos visuomenę kurti, tyrinėti ir saugoti savąją kultūrą. Renginiuose susiburs tyrėjai, jaunieji kūrėjai, bendruomenės ir visi, kuriems brangi lietuvių kultūra ir jos gyvybingumas.
Susitikimas su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatais
Jono Basanavičiaus gimtinėje lapkričio 20-osios popietę vyks prasmingas susitikimas su iškiliais Lietuvos etninės kultūros puoselėtojais – Marija Liugiene, Libertu Klimka, Venantu Mačiekumi ir Elvyda Lazauskaite, kuriems buvo skirta Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija.
Šio susitikimo tema – Sūduvos/Suvalkijos regioninė tapatybė ir jos šaknys. Svečių pasakojimuose atsivers šio krašto žmogaus savivoka, būdingos vertybės ir charakterio bruožai, ryšys tarp dvasinės bei materialinės kultūros. Bus diskutuojama kaip regioniškumas atsiskleidžia per šventes, papročius, kasdienybės detales, kokie daiktai ir ženklai leidžia atpažinti šio krašto kultūrinį kodą.
Premijos laureatai dalinsis ne tik mokslinėmis įžvalgomis, bet ir asmenine patirtimi, kurios dėka atskleis, kodėl regioninė tapatybė šiandien tebėra fundamentaliai svarbi. Diskusijoje bus keliamas klausimas, kaip sparčiai kintančiame pasaulyje išlaikyti unikalius kultūrinius bruožus ir kaip šioje misijoje gali padėti nuoseklus tyrėjų, kūrėjų ir paveldosaugos specialistų darbas.
Antrojoje susitikimo dalyje tautodailininkė, šiaudinių sodų tradicijos puoselėtoja Marija Liugienė pakvies į praktines šiaudinių sodų kūrybines dirbtuves. Susitikimo dalyviai susipažins su šių subtilių erdvinių konstrukcijų simbolika ir patys išbandys sodo elemento surišimą. Tai – proga ne tik išgirsti, bet ir paliesti gyvą, šimtmečius menančią tradiciją.
Susitikimas su Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomene
Lapkričio 21 dieną Basanavičiaus gimtinėje laukiama jaunųjų kūrėjų – Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių ir mokytojų komandos, pristatysiančios TŪM programos projektą „Technologijų ir dailės dalykų integravimas ir atnaujinimas“.
Dar 2025 m. pavasarį įgyvendintas projektas subūrė mokinius, mokytojus ir kultūros partnerius – Jono Basanavičiaus gimtinės edukatorius, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro pedagogus bei dailininkę Danielę Ragelienę. Kartu jie kūrė integruotų pamokų ciklą, kuris atskleidė, kaip šiuolaikinės technologijos, dailė ir istorija gali susijungti į vientisą, kūrybingą mokymosi procesą.
Projekto metu mokiniai ieškojo intriguojančių, mažiau žinomų Jono Basanavičiaus biografijos detalių, kurios padėtų šiuolaikiniam žmogui iš naujo atrasti šią asmenybę. Įgyvendinant kūrybinę užduotį, mokiniai ne tik analizavo Basanavičiaus gyvenimo epizodus, bet ir į kūrinius įtraukė veikėjus iš patriarcho rinktų pasakų – tarsi suteikdami jiems balsą šiandienos kontekste.
Susitikimo lankytojai galės susipažinti su moksleivių sukurtais komiksais apie J. Basanavičių, kurie šiuo metu eksponuojami gimnazijoje ir ateityje papuoš jos sienas. Tai vizualus įrodymas, kad patriotinės, kultūrinės ir istorinės temos šiandien gali tapti patraukliu, jaunajai auditorijai artimu pasakojimo formatu.
Ekskursijos po Jono Basanavičiaus gimtinę ir edukacijos
Lapkričio 22 dieną lankytojai kviečiami į dvi ekskursijas po atnaujintas Jono Basanavičiaus gimtinės ekspozicijas – 13.00 val. ir 15.00 val. Tai proga susipažinti su sodyba, kuri mena Basanavičių giminės istoriją, ir su muziejuje saugomais autentiškais eksponatais. Šiame LNM padalinyje siūlomas platus edukacijų pasirinkimas: „Nuo fonografo iki skaitmenos“, „Susipažinkime – Jonas iš Ožkabalių“, „Nuo Ožkabalių iki Vilniaus: Jono Basanavičiaus gyvenimo keliu“, protų mūšis „Ką žinau apie Joną Basanavičių?, „Pro vaikystės langą“ (nuotolinė edukacija).
Pasivaikščiojimas „Basanavičiaus Vilnius“
Vilniuje įsikūrę Signatarų namai, kuriuose 1918 m. vasario 16-ąją buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas, kviečia į specialią ekskursiją, skirtą Jono Basanavičiaus gimtadieniui. Šįkart lankytojai leisis į pasivaikščiojimą po Vilnių, kuriame Basanavičius praleido daugiau nei du dešimtmečius.
Ekskursijos metu atgis XX a. pradžios Vilnius – daugiakalbis, įvairiatautis, intensyviai pulsuojantis kultūrinis miestas. Gidu taps pats Basanavičius: jo gyvenimo istorijos, susijusios su miesto vietomis, atskleis kokiais keliais daktaras vaikščiojo, kur dirbo, su kokiomis asmenybėmis bendravo. Pasakojimą papildys to meto vilniečių atsiminimai – nuo kasdienybės detalių iki didelių istorinių įvykių.
Gimtadienis jungiantis kartas ir regionus
Lapkričio mėnesio renginių programa skirta ne tik pagerbti Joną Basanavičių, bet ir suteikti galimybę iš naujo permąstyti jo indėlį į Lietuvos kultūrą, valstybingumą ir visuomenės raidą. Šie renginiai jungia įvairias kartas – nuo vaikų ir jaunimo iki patyrusių tyrėjų, ir buria tiek regiono, tiek Vilniaus miesto gyventojus.
Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia visus – šeimas, mokytojus, mokinius, tyrėjus, kultūros darbuotojus ir istorijos entuziastus – lapkritį kartu švęsti tautos patriarcho gimtadienį.
Renginiai LNM Jono Basanavičiaus gimtinėje nemokami, reikalinga išankstinė registracija telefonu +370 342 69365 arba el. paštu [email protected].
LNM Signatarų namų ekskursijos po Basanavičiaus Vilnių planuojamos lapkričio 22, 23 d. 12 val. ir lapkričio 22 d. 14 val., įsigyti bilietus galima čia. Ekskursiją grupei patogiu laiku galima užsakyti el. p. [email protected] arba tel. +370 669 44148.
