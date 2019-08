Maisto atliekos iš daugiabučių – jau į atskirus konteinerius!

Prienuose pradedamos eksploatuoti naujos konteinerių atliekų aikštelės, įrengtos prie daugiabučių namų. Nuo rugpjūčio 1 dienos pradedama eksploatuoti 13 pirmųjų požeminių aikštelių.

Naujiena yra ne tik tai, kad šiomis aikštelėmis besinaudojantys gyventojai atliekas mes į naujus modernius konteinerius. Šių konteinerių bus ir daugiau nei iki šiol – kiekvienoje aikštelėje po penkis, skirtus komunalinėms atliekoms, plastiko ir metalo pakuotei bei atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei bei atliekoms, stiklo pakuotei ir atliekoms bei maisto atliekoms.

„Didžiausia naujove ir iššūkiu tampa atskiras maisto atliekų surinkimas iš daugiabučių namų. Iki šiol atskirai rinkti maisto atliekas galėjo ir privalėjo tik individualių namų gyventojai, o pradėjus eksploatuoti naujas aikšteles, maisto atliekas turi rūšiuoti ir gyvenantys daugiabučiuose“, – sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas.

Atskirai namuose surinktas maisto atliekas į konteinerius gyventojai raginami mesti be plastikinių maišelių. Jos iš konteinerių bus surenkamos ir išvežamos vieną kartą per savaitę.

Svarbu žinoti, kad maisto atliekos – tai ne tik nesuvalgyti maisto likučiai. Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti ir vaisių bei daržovių likučius, pavyzdžiui, bulvių lupenas, bananų, apelsinų žieves, taip pat arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, riebalais ir kitais maisto produktais suteptą popierių (išskyrus pakuotes), popierinius rankšluosčius, popierines servetėles, kambarinius augalus ir jų dalis, sodo ir daržo atliekas, piktžoles.

Modernūs požeminiai konteineriai puikiai sugeria ir „užrakina“ kvapus po žeme, tad gyventojams nėra jokio pagrindo nuogąstauti dėl galimų nepatogumų. Svarbiausia – patiems elgtis atsakingai bei kultūringai, palaikant tvarką ir švarą naujose aikštelėse.

Visų rūšių atliekos iš aikštelių bus išvežamos pagal tą patį grafiką kaip ir iki šiol.

Iš viso pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ Prienų mieste numatyta įrengti 40 naujos kartos aikštelių. Šešiolika iš jų – požeminės, be trylikos jau pradedamų eksploatuoti, netrukus bus pradėtos įrenginėti dar trys požeminės aikštelės: 2 Stadiono ir viena Jaunystės gatvėje.

Baigiama įrengti ir dvylika antžeminių, o ateityje bus įrengta dar 12 pusiau požeminių aikštelių.

Naujų aikštelių įrengimas, tinkamų vietų joms parinkimas, įvertinant ir technines galimybes, ir gyventojų norus, yra sudėtingas procesas. Esant galimybei aikšteles stengiamasi įrengti buvusių aikštelių vietose ar netoli jų, tačiau projektuotojams tenka įvertinti ir pasikeitusias aplinkybes.

„Mes visi norime, kad aplink mus būtų gražu ir tvarkinga. Naujos aikštelės su moderniais konteineriais – tai dar viena galimybė šiam mūsų norui išsipildyti, bet galutinis rezultatas priklausys nuo kiekvieno mūsų pastangų ir suvokimo, kad atliekų rūšiavimas reikalingas ne kažkam kitam, ne kažkas kitas gauna iš to naudą, o pirmiausia mes patys“, – sakė ARATC vadovas A. Reipas.

Prienų rajono savivaldybės informacija