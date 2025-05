Didžiausia Baltijos šalyse duonos, užkandžių bei šaldytos produkcijos gamintoja „Mantinga“ pradeda dar vieną tarptautinės plėtros etapą – oficialiai įsteigė filialą Lenkijoje. Pasak bendrovės atstovų, tai – svarbus žingsnis stiprinant pozicijas tarptautinėse rinkose ir siekiant tapti vienu pagrindinių šaldytų kepinių tiekėjų kaimyninėje šalyje.

„Augantis Lenkijos rinkos potencialas paskatino žengti naują strateginį žingsnį, kuris, tikime, padės įsitvirtinti šioje rinkoje ir didinti eksporto apimtis. Iki šiol Lenkijoje veikėme per pardavimų atstovus, o dabar siekiame maksimaliai įsilieti į šalies teisinę ir kultūrinę aplinką. Įkurdami filialą, siunčiame žinutę tiek esamiems, tiek būsimiems partneriams, kad veikiame vadovaudamiesi tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir jie. Siekiame Lenkijos rinkoje tapti vienu pagrindinių šaldytų kepinių tiekėjų didiesiems prekybos tinklams, degalinėms, taip pat viešbučių, restoranų ir kavinių sektoriui (HORECA)“, – sako Mantas Agentas, „Mantinga Group“ generalinis direktorius.

Į Lenkijos rinką „Mantinga“ įžengė daugiau nei prieš dešimtmetį. Praėjusiais metais eksportas į šią šalį sudarė apie 8 proc. viso įmonės eksporto, tačiau, pasak naujai įkurto „Mantingos“ filialo Lenkijoje vadovės Juratos Cibulskas, šis rodiklis neatspindi viso rinkos potencialo.

„Sieksime šiemet į Lenkiją eksportuoti 10 proc. visos įmonės eksportuojamos produkcijos ir kasmet auginti šį skaičių, didinant tiekiamų gaminių įvairovę esamiems klientams, daugiau gaminių tiekiant HORECA sektoriui bei plečiant naujų partnerių tinklą. Artimiausiu metu dalį produkcijos pradėsime tiekti tiesiai iš sandėlių Lenkijoje – tai padės greičiau ir efektyviau aptarnauti vietos klientus, stiprinti konkurencinį pranašumą ir mūsų, kaip patikimo tiekėjo, poziciją rinkoje“, – sako J. Cibulskas.

Anot jos, ateityje taip pat planuojama įkurti biurą Varšuvoje. Kartu bus svarstoma plėsti komandą, suburiant profesionalus, gerai išmanančius vietos mažmeninės prekybos, degalinių, greito apsipirkimo parduotuvių (angl. convenience store) ir HORECA sektoriaus specifiką.

Lenkijos rinkos ypatumai – tarp tradicijų ir naujovių

Pasak Lenkijos filialui vadovaujančios J. Cibulskas, šios šalies rinka yra didelė, auganti, konkurencinga ir jautri kainai. Vartotojai vertina kokybę ir Lenkijoje užaugintus bei pagamintus produktus, noriai renkasi pažįstamus skonius, o tuo pat metu yra vakarietiški bei atviri naujovėms, ypač greito ir patogaus apsipirkimo segmente.

Populiariausi „Mantingos“ gaminiai – įvairūs kruasanai, bandelės prancūziškiems dešrainiams, česnakinis batonas, picos užkandžiai – jau spėjo užsitarnauti ir Lenkijos vartotojų simpatijas. Yra ir tam tikrų „proginių“ gaminių, kuriems šios šalies pirkėjų dėmesys ypatingai išauga prieš tam tikras šventes ar kitas progas.

„Pavyzdžiui, itin didelį susidomėjimą mūsų spurgomis stebime per Lenkijoje švenčiamą tradicinį „Riebųjį ketvirtadienį“ (lenk. „Tłusty czwartek“). Ši šventė, minima likus šešioms dienoms iki Pelenų trečiadienio, yra mūsų Užgavėnių atitikmuo. Remiantis Lenkijos kepėjų asociacijos duomenimis ir rinkos tyrimais, per „Riebųjį ketvirtadienį“ statistinis šalies gyventojas vidutiniškai suvalgo apie 2,5 spurgos, o tai gali būti apie 100 mln. spurgų per vieną dieną visos šalies mastu“, – pasakoja J. Cibulskas.

J. Cibulskas tikisi, kad jau netolimoje ateityje Lenkijos rinkai bus pristatyta ir naujų gaminių, sukurtų bendradarbiaujant su šioje rinkoje žinomais prekių ženklais.

„Mantinga“ – didžiausia Baltijos šalyse duonos, užkandžių ir šaldytos produkcijos gamintoja. Iš viso „Mantingos” asortimentą sudaro virš 1000 skirtingų gaminių, jos produkcija eksportuojama į daugiau nei 40 pasaulio šalių, daugiausiai – į Baltijos bei Skandinavijos šalis, tačiau gaminiai pasiekia ir tokias tolimas šalis kaip Japonija ar Korėja.