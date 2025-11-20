Ateinantį trečiadienį, lapkričio 26 d., J. Basanavičiaus aikštė taps vieta, kur Marijampolė pradės judėti nauju ritmu. Visai netrukus į Marijampolės gatves, miestelius ir kaimus išriedės visiškai nauji priemiestiniai autobusai.
Tvaresni, patogesni, pritaikyti kiekvienam – o kokie jie iš tikrųjų? Ateik ir pamatyk savo akimis! Kviečiame susipažinti su naujaisiais Marijampolės ratais iš arti. Pristatymas – lapkričio 26 d., 11.00 val., miesto aikštėje.
Žiūrovų lauks ne tik staigmenos, bet ir gyvas, judrus renginio pulsas: muzika, šokio energija ir mažos dovanėlės, kurios primins šią dieną dar ilgai.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija