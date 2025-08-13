Rugpjūčio 21–29 dienomis Marijampolė taps didžiule muzikos scena – prasideda išskirtinis, jau dvyliktasis festivalis „Marijampolė Music Park’12“. Šis skaičius simboliškas – kaip dvylika mėnesių ar dvylika valandų, jis žymi vientisą ciklą ir pilnatvę. Šiemet festivalis kvies į „Vieną skambėjimą“ – muzikinę kelionę, kurioje susilies balsai, fortepijonas, violončelės, pučiamieji, perkusija, elektronika ir šokis.
Festivalio vadovė Eglė Kasteckaitė, sako, kad šis dvyliktasis „Marijampolė Music Park“ bus išskirtinis: „Mano širdies muzika – tai, kas sujungia žmones. Šiemet skambesys bus tarsi vienas ilgas kvėpavimas – nuo švelnių vokalų iki stiprių perkusijos ritmų, nuo atpažįstamos klasikos iki visiškai naujų kūrinių, kuriuos publika išgirs pirmą kartą.“
„Music Park“ leidžia mūsų miestui nemokamai patirti aukštosios muzikos skonį. Šio festivalio išskirtinumas – unikalios erdvės, tokios kaip Gedimino pasažas ar geležinkelio stotis, kur švęsime jos šimtmetį. Šie išskirtiniai renginiai suburia mūsų bendruomenę ir praturtina kiekvieną iš mūsų, čia pat Marijampolėje“,– sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Tai festivalis, sutraukiantis profesionalus iš visos Lietuvos – tarp jų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus bei naujai besikuriančias žvaigždes. Per aštuonias festivalio dienas klausytojai išgirs Latvijos vokalinį ansamblį „Latvian Voices“ , „Vilnius JJAZZ Ensemble“ , pianistus Gintarą Januševičių ir Egidijų Buožį, violončelių kvintetą „Cello Club“, mušamųjų projektą „Giunter Percussion Project“, elektroninės muzikos kūrėjus, šiuolaikinio šokio atlikėjus ir svečius iš Lenkijos. Muzika skambės Poezijos parke, Vytauto Didžiojo parke, Gedimino pasaže, dramos teatre, geležinkelio stotyje ir Evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Ypatingu akcentu taps rugpjūčio 27-osios vakaras geležinkelio stotyje, kur „Cello Club“ pristatys jauno marijampoliečio Luko Butkaus premjerą „Akiblyksniai“, skirtą stoties šimtmečiui – kūrinį, kuriame susitinka jauno talento energija ir miesto istorija.
Aukščiausio lygio atlikėjai, kuriuos įprastai matytume didžiosiose pasaulio scenose, čia, Marijampolėje, tampa prieinami kiekvienam.
Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/solartis.lt