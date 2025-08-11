Sekmadienį Marijampolės kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelė virto didžiule atvira erdve, kurioje kiekvienas galėjo rasti ką veikti – nuo gardžių skonių iki azartiškų iššūkių ir gyvos muzikos. Renginys sukvietė šimtus jaunų žmonių ir šeimų, o šypsenos, juokas ir geros emocijos tapo neatsiejama šio vakaro dalimi.
Kvapais viliojo food truck’ai – čia netrūko greito, bet gardaus maisto, užkandžių ir desertų. Šalia jų veikė linksmų nuotraukų kampelis, kurį įrengė Atvirasis jaunimo centras – momentinės nuotraukos, šmaikštūs akiniai, žaismingi aksesuarai ir neįkainojamos akimirkos tiesiog čia pat keliaudavo į dalyvių rankas.
Jaunimo orientacines varžybas organizavo Marijampolės jaunimo organizacijų taryba (MJOTAS) – jos ne tik leido išbandyti savo orientavimosi gebėjimus, bet ir susipažinti su aktyviomis jaunimo organizacijomis.
Smalsiausi turėjo galimybę dalyvauti asmenybės testuose, pabendrauti su Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos studentais, dėstytojais ir atstovais 1on1 pokalbiuose, užduoti klausimus apie studijas ir karjeros galimybes.
Pramogų zoną papildė Marijampolės profesinio rengimo centras MTEC – čia buvo galima iš arti techniką, pasipuošti grožio zonoje greitomis šukuosenomis ar pynėmis, išmokti stiliaus triukų, gauti nagų priežiūros patarimų. Graverio pagalba buvo galima pasigaminti vardinius suvenyrus, o technikos rungtyse ir vikrumo iššūkiuose kiekvienas galėjo pasitikrinti savo įgūdžius.
Ir, žinoma, prizai – už azartą, kūrybiškumą ir dalyvavimą.
Vakaro kulminacija tapo gyvos muzikos koncertas – scenoje pasirodė „Dievaži“, „Furytto“ ir „Free Finga“. Šių atlikėjų energija ir nuoširdumas sukūrė tokį įspūdį, kad publika tiesiog negalėjo stovėti vietoje.
Marijampolės savivaldybė, su jaunimu dirbančios organizacijos ir Kultūros centras kasmet organizuoja jaunimo festivalius pabrėžia, kurie tampa ir pramoga, ir investicija į jaunimo įsitraukimą, bendruomeniškumą ir galimybes aktyviai leisti laiką savo mieste.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius sveikino susirinkusius ir džiaugėsi aktyviomis jaunimo iniciatyvomis bei kvietė visus smagiai praleisti vakarą.
Šis vakaras dar kartą įrodė – Marijampolėje gyvena daug jaunų žmonių, čia skamba muzika, kvepia gardūs patiekalai, netrūksta šypsenų ir visada yra priežastis susitikti drauge.