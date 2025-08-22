Festivalio pradžia – įkvepiančios Kristinos Norvilaitės-Geniušienės parodos „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“, kurioje Barbora Radvilaitė atgyja šiuolaikinio meno interpretacijose atidarymu. Parodą galima aplankyti Marijampolės „Spindulio“ kino teatro fojė viso festivalio metu – iki rugpjūčio 29 dienos.
Saulei leidžiantis, festivalio dalyviai ir miesto gyventojai rinkosi Poezijos parke, kur nuskambėjo pirmasis koncertas, dedikuotas širdies muzikai. Išskirtinę atmosferą kūrė Latvijos vokalinė grupė „Latvian Voices“, savo pasirodymu pripildžiusi vakarą harmonijos ir bendrystės jausmo.
Festivalio atidarymo akimirkomis džiaugėsi ir kartu su marijampoliečiais jas išgyveno Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda bei Savivaldybės tarybos nariai. Meras pasveikino festivalio vadovę Eglę Kasteckaitę su jau dvylika metų puoselėjama kultūros švente bei įteikė jai Marijampolės ambasadorės apdovanojimą. Apdovanojimas Eglei skirtas už jos nuoširdų ir išskirtinį indėlį į Marijampolės kultūrinį gyvenimą, už gebėjimą suburti žmones ir atverti mūsų miestą pasauliui, kad jame skambėtų tarptautiniai muzikos garsai.
„Šis festivalis tapo ypatinga mūsų miesto dvasia, kuri kasmet suburia žmones bendrauti, dalintis emocijomis ir atrasti grožį muzikoje. Jau dvylika metų „Marijampolė Music Park“ dovanoja miestui koncertus ir bendrystės jausmą, kurį sukurti įmanoma tik iš tikros meilės menui ir žmonėms“, – kalbėjo Povilas Isoda.
„Marijampolė Music Park“ festivalis tik įsibėgėja – marijampoliečių ir miesto svečių dar laukia šeši nuostabūs koncertai, skambėsiantys įvairiose miesto erdvėse. Kviečiame apsilankyti.