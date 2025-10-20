Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, siekdama skatinti visuomenę atvirai diskutuoti apie iššūkius ir galimybes švelninant klimato kaitą, prisitaikant prie jos bei didinant atsparumą, šių metų spalio 20–26 d. organizuoja septintąją Klimato savaitę.
Šie metai ypatingi – minime 10 metų sukaktį nuo Paryžiaus susitarimo priėmimo. Tai dokumentas, kuriuo pasaulio šalys pirmą kartą vieningai įsipareigojo riboti klimato kaitą ir užtikrinti saugią ateitį.
Aplinkos ministerija kviečia visas įstaigas, įmones, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir kiekvieną pilietį aktyviai jungtis prie Klimato savaitės – ne tik dalyvauti renginiuose, bet ir inicijuoti savo veiklas, diskusijas bei akcijas. Tai puiki galimybė dalintis savo nuomonėmis, patirtimis ir kartu ieškoti tvarių sprendimų klimato kaitos iššūkiams spręsti.
Marijampolės savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų planuojami renginiai:
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kviečia visas švietimo įstaigas prisijungti prie tvarumo iniciatyvos „Antras šansas” ir organizuoti daiktų pasidalytuves, kurių metu mokiniai rinka namuose nenaudojamus daiktus ir suteikia jiems antrą šansą tapti reikalingais. Šios iniciatyvos tikslas – mažinti atliekų kiekį, skatinti daiktų pakartotinį panaudojimą ir prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo.
Marijampolės sav. Kazio Borutos gimnazija
- Spalio 20 d. Integruota geografijos, biologijos pamoka „Gimnazijos teritorijos paviršių skleidžiamos šilumos įtaka mikroklimatui“
- Spalio 22 d. Viktorina „Didysis Plastiko piratų mūšis“
- Spalio 20-24 d. Piešinių paroda „Kaip keičiasi mūsų gamta“
- Spalio 20-24 d. Protmūšis – viktorina „Klimato kaita ir aš“
- Spalio 20-24 d. Projektinė veikla „Klimato kaita ir jos svarba“
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
- Spalio 20 d. Akcija „Klimato pažadų medis“
- Spalio 20-24 d. Savaitės iššūkis „Be plastiko“
- Spalio 16-24 d. Keitimosi marškinėliais akcija „Elgiuosi tvariai“
- Spalio 21-23 d. Klimato kaitos iššūkis
- Spalio mėn. dalyvavimas nacionaliniame aplinkosaugos egzaminas
- Spalio 20-25 d. Atsakingas vartojimas. Elgiuosi tvariai. Integruotos gamtos mokslų-technologijų, biologijos pamokos.
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
- Spalio 01-20 d. Informacinis stendas-meno kampelis
- Spalio 23 d. Projekto (tiriamojo darbo) „Mokyklos aplinkos mikroklimatas“ pristatymas
- Spalio 23 d. Protmūšis-viktorina „Klimatos kaita ir aš“
- Spalio 1-26 d. Atliekų rūšiavimo mokykloje talpų projektų kūrimas
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
- Spalio 20-24 d. Tyrinėjimų savaitė „Švari aplinka“. Plakatų „Tėti, į parduotuvę einam pėsčiomis“ pristatymas
- Spalio 24 d. Protmūšis „Ateitis mūsų rankose“
- Spalio 21 d. Klimato kaitos požymiai Lietuvoje
- Spalio 23-24 d. Mokinių kurtų filmukų pristatymas
- Spalio 24 d. Piešimas lauke „Aš myliu gamtą“
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
- Spalio 24 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijos II-IV kl. savanorių mokinių iniciatyva „Mokydamas kitus, mokausi pats“ vedamos pamokos „Gali kiekvienas- būkime pokyčių kūrėjai“ apie klimato kaitą
- Spalio 20-24 d. „Žingsnių iššūkis“- mokiniai įtraukiami į fizinio aktyvumo veiklas, skatinami daugiau judėti, pokalbiai apie judėjimą ir klimato taršą.
- Spalio 20-24 d. Akcija „Kaip galima sumažinti atliekas?“
- Spalio 21 d. Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ virtualios realybės edukacija atliekų rūšiavimo tema
- Spalio 22 d. Klimato kaitos savaitė. Sferinis filmas aplinkosauginėmis temomis
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
- Spalio 1 d. „Naujas panaudotų daiktų gyvenimas“. Rūšiuojame antrines žaliavas. Gaminsime „laidinius telefonus“
- Spalio 15 d. Mokyklos „Žaliųjų pažadų“ siena – užrašomi mokinių pasižadėjimai saugoti gamtą (pvz.: mažinti plastiko naudojimą, taupyti elektrą ir kt.), pasižadėjimų paroda
- Spalio 15 d. Filmo peržiūra su aptarimu „Mūsų planeta“ – gamtos mokslų pamokos metu stebimas filmas apie klimato kaitą, atliekamos grupėmis, aptarimas
- Spalio 15 d. „Rūšiavimo iššūkis“ – protmūšis apie klimato kaitą, rūšiavimą
- Lapkričio mėn. Išvyka į MAATC susipažinti su centro veikla, suprasti rūšiavimo svarbą Žemei, išvyka į MAATC atliekų perdirbimo gamyklą, MAATC suorganizuota akcija „Daiktų pasidalytuvės“
- Spalio mėn. Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ organizuojama virtuali švietimo priemonė, skirta visuomenės informavimui apie pakuočių atliekų tvarkymą
- Spalio 20-26 d. Akcija „Prikelk daiktus antram gyvenimui“. Suteikti daiktams antrą šansą ir pratęsti jų
- gyvenimą
Spalio 20-26 d. Dalyvavimas „Stebuklingas Lietuvos gamtos pasaulis. Žuvys“ protmūšyje „Ryto” progimnazijoje
Marijampolės „Ryto“ progimnazija
- Spalio 23-24 d. Dalyvavimas respublikinėje aplinkosaugos olimpiadoje
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
- Spalio 20 d. Fotografijų parodos atidarymas „Žemės spalvos“
- Spalio 22 d. Protmūšis „Už 1,5 laipsnio ribos“
- Spalio 23 d. Kūrybinės dirbtuvės „Tylus ledynų šauksmas“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Varpelis“
- Spalio 20-24 d. „Diena be popieriaus“
- Spalio 20-24 d. „Mylėk Žemę ją saugodamas”
- Spalio 21 d. „Tutis rūšiuoja atsakingai”
- Spalio 21 d. Kūrybinės dirbtuvės „Prikelta antram gyvenimui”
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Nykštukas“
- Spalio 20-24 d. Kūrybinių darbelių paroda iš antrinių žaliavų
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Rūta“
- Spalio 21 d. Edukacinė veikla „Žaisk ir tausok“
- Spalio 21 d. Sportinė veikla – „Mažieji Svajokliukai sportuoja už gamtą!”
- Spalio 22 d. Projektas „Medžių paslaptys”. Išvyka į Poezijos parką
- Spalio 24 d. Švaros žygis į Pašešupio parką
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Ąžuoliukas“
- Spalio 20-24 d. Kūrybinių darbų paroda – „Kokia graži mūsų žemė“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Šaltinėlis“
- Spalio 20-24 d. „Antras daikto gyvenimas“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Rasa“
- Spalio 22 d. „Maži darbeliai – dideli pokyčiai“
- Spalio 23 d. „Žmonių ir medelių draugystė“
- Spalio 24 d. „Maži darbai – didelė pagalba“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius Patašinės universalus daugiafunkcis centras
- Spalio 20 d. Darbeliai iš antrinių žaliavų – „Dovana Žemei“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Šypsenėlė”
- Spalio 20-24 d. „Žemės draugų savaitė“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Želmenėliai”
- Spalio 22 d. Tvarkymo akcija „Maži žingsniai – dideli pokyčiai“
- Spalio 24 d. Pleneras „Klimatas mene“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Ąžuoliukas”
- Spalio 23 d. Marijampolės savivaldybės aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projekto „Žaliasis raštingumas“ vaikų baigiamoji konferencija
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis skyrius „Vaivorykštė”
- Spalio 20-24 d. Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Lietuvoje „Žaliasis taškas“ nuotolinių edukacijų ciklas „Žaliasis raštingumas“
- Spalio 24 d. Edukacinė veikla „Žemės draugai“
- Spalio 20-24 d. Kūrybinė veikla „Žemė mūsų namai“
Marijampolės Petro Armino progimnazija
- Spalio 23 d. Protų mūšis „Žemė – gyvybės planeta“
- Spalio 23 d. Diskusija „Aš galiu“
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
- Spalio 20-26 d. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Būk žemės draugas“
- Spalio 20-26 d. Ilgalaikio projekto „Gyvenk kaip galima švariau ir taupiau” mokinių kūrybinių darbų paroda „Maži darbai – didelė nauda Žemei“
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
- Spalio 20-24 d. Paroda „Švari gamta – nuotaika gera“
- Spalio 22 d. Ekomašinų dirbtuvės
- Spalio 21 d. Pakuočių tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ organizuojamos nuotolinės kūrybinės dirbtuvės ,,Žaliasis raštingumas“-„Rankinio krepšinio gaminimas“.
- Spalio 20-24 d. Integruota veikla „Gelbėkime žemę – mažais žingsneliais“
- Spalio 20-24 d. Paroda „Rūšiuokim šiukšles ir gelbėkim gamtą“
- Spalio 20-24 d. Virtualios realybės edukacija apie pakuočių atliekų tvarkymą
- Spalio mėn. nacionalinė aplinkosaugos olimpiada
- Spalio 20-21 d. Pamoka „Klimato laikrodis“