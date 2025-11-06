Baigta daugiabučio namo R. Juknevičiaus g. 108 renovacija. Tai 9 aukštų, 54 butų daugiabutis, kurio energinio naudingumo klasė po atnaujinimo išaugo iš F į C. Tai reiškia ne tik mažesnes sąskaitas už šildymą, bet ir patogesnį, saugesnį bei estetiškesnį gyvenimą jo gyventojams.
Renovacijos metu buvo įgyvendintos tiek privalomos priemonės, leidžiančios pasiekti reikiamą energinį efektyvumą – apšiltintos sienos, stogas, pamatai, pakeisti seni langai ir durys, modernizuota šildymo sistema, – tiek ir gyventojų pasirinktos papildomos investicijos: pakeistas liftas, atnaujinti vandens ir nuotekų stovai, elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose, suremontuotos laiptinės, įstiklinti balkonai. Pastato išvaizda atnaujinta skoningai ir moderniai – vienoje namo pusėje balkonai stiklinti per visą aukštį, kitoje – iki pusės, taip išlaikant vizualinę darną ir gyventojų poreikius.
Renovacija – tai ne vien išorinis pokytis. Tai investicija į energijos taupymą, komfortą ir gyvenimo kokybę, o kartu – į mūsų visų aplinką ir ateitį.
Primenama: šiuo metu vis dar vyksta daugiabučių namų modernizavimo kvietimas, todėl kviečiama bendrijas ir namų administratorius teikti paraiškas iki 2026 m. balandžio 1 d. arba kol bus išnaudotos skirtos lėšos.
Daugiau informacijos ir paraiškų teikimas: modernizuok.apva.lt
Kilus klausimams susisiekite su Marijampolės savivaldybės Turto valdymo skyriaus vyriausiąja specialiste Jurgita Būdžiuviene el. paštu [email protected] ar telefonu +370 343 90 064.