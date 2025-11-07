Lapkričio 12 d., trečiadienį, 16 val. Marijampolės krašto muziejuje (Vytauto g. 29) įvyks dokumentinio filmo „Jonas Žemaitis-Vytautas. Paskutinis noras“ peržiūra bei LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodos „Kovojančios Lietuvos prezidentas.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“ pristatymas. Renginio metu taip pat vyks diskusija istorinės atminties temomis.
Dalyvaus – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, filmo autorė ir režisierė – žurnalistė Rūta Sinkevičienė, LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė.
Dokumentinis filmas „Jonas Žemaitis-Vytautas. Paskutinis noras“ skiriamas partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto 71-osioms žūties metinėms atminti.
Tai filmas apie šio neeilinio žmogaus gyvenimo ir kovos istoriją. Filmo autorė R. Sinkevičienė sukūrusi ne vieną filmą apie ryškiausias istorines asmenybes Lietuvoje. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodoje daug dėmesio skiriama partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto nueitam keliui kovojant su sovietų valdžia, suvienijant partizaninį judėjimą ir sukuriant bendrą pogrindžio vadovybę.
Parodą parengė G. Kazickienė, Vega Ribikauskienė, Aistė Tarabildienė. R.Driaučiūnaitė. Renginyje parodą pristatys LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus skyriaus vedėja Gerda Kazickienė.
Renginio dalyvius ir svečius muzikiniais kūriniais džiugins Marijampolės meno mokyklos moksleiviai.
Renginio globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Juozas Olekas.