Marijampolėje ir Paežeriuose penktadienį bei šeštadienį užfiksuoti trys dideli eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo 4 asmenys.
Rugsėjo 26 apie 22 val. 30 val. buvo gautas pranešimas, kad Marijampolėje, Tarpučių g., įvyko eismo įvykis, kurio metu apgadinti kelio ženklai, gatvės apšvietimo stulpas, tačiau vairuotojas iš eismo įvykio pasišalino. Vėliau buvo nustatyta, kad automobilį BMW vairavo neblaivi, teisės vairuoti neturinti moteris (gim. 1993 m.), kuriai nustatytas 2,52 prom. girtumo laipsnis. Vairuotoja pristatyta į Marijampolės ligoninę. Transporto priemonė išgabenta į saugojimo aikštelę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281-1 str. 1 d.
Rugsėjo 27 d. apie 14 val. 25 min. Marijampolėje, P. Armino g. ir Aušros g. sankryžoje, susidūrė automobilis „Volkswagen Golf”, kurį vairavo blaivi moteris (gim. 2005 m.) ir automobilis BMW, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1952 m.). Po eismo įvykio į ligoninę pristatyta „Volkswagen Golf” keleivė (gim. 1970 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.
Rugsėjo 27 d. apie 14 val. 24 min. Vilkaviškio r. sav., Paežerių k., važiuodami ta pačia kryptimi, susidūrė mopedas „Derbi”, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 2010 m.) ir kitas mopedas „Derbi”, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 2009 m.). Po eismo įvykio abu vairuotojai pristatyti į gydymo įstaigas. Transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.