Šiemet – ypatinga proga – šviečiančių moliūgų parkui – jubiliejinis, penktasis gimtadienis!
Kad parkas sužibėtų ir virstų tikru stebuklu, kviečiame visus – bendruomenes, įstaigas, organizacijas, verslus ir kūrybingus žmones – atnešti šviečiančius moliūgus ar raganiškas dekoracijas. Tik jūsų kūrybos ir indėlio dėka galime sukurti šį magišką reginį!
Svarbi informacija dalyviams:
- Registracija būtina iki spalio 20 d.: registracijos forma
- Moliūgus ir (ar) dekoracijas atneškite iki spalio 23 d. 17 val.
- Šviesai naudokite baterijomis veikiančias žvakutes ar lemputes – taip moliūgai švytės ilgiau.
- Organizacijos pavadinimą galite užrašyti taip, kaip jums patinka – tai ne tik džiaugsmas visiems, bet ir puiki galimybė pristatyti savo įstaigą ar kolektyvą.
- Visi jūsų sukurti darbai džiugins lankytojus iki lapkričio 2 d.
Tad pakvieskite savo kūrybiškumą į šventę, pakinkykite šluotas ir juodus katinus – kartu sukursime tokį reginį, apie kurį žinos visa Lietuva!
„Hokus pokus – magija prasideda tada, kai susiburiame visi kartu!“
Raganiškas moliūgų parko atidarymas vyks:
- Data: spalio 23 d.
- Laikas: 19.00 val.
- Vieta: Poezijos parkas, ant laiptų.