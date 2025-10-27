Penktadienį Marijampolėje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė su komanda.
Vizito metu ministrę lydėjo Marijampolės atstovas Seime Karolis Podolskis, o savivaldybėje ją pasitiko meras Povilas Isoda, vicemeras Artūras Visockis, Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis bei Tarybos narys ir Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas. Susitikimo metu aptartos aktualiausios socialinės politikos temos, iššūkiai bei tolimesnio bendradarbiavimo kryptys.
Vizito metu ministrė kartu su savo komanda – viceministre Deimante Bukeikaite, ministrės patarėja Sandra Sejavičiene, Socialinių paslaugų grupės vadove Violeta Toleikiene, Socialinės globos įstaigų skyriaus atstovu Dariumi Pauliukoniu – lankėsi keliose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Delegacija apsilankė Marijampolės socialinės pagalbos centro senelių namuose, Suvalkijos socialinės globos namuose bei Šešupės globos namų padalinyje, taip pat susitiko su Užimtumo tarnybos Marijampolės skyriaus darbuotojais.
Ministrė domėjosi, kaip socialinių paslaugų gavėjai vertina teikiamą pagalbą, kokių problemų ar iššūkių kyla darbuotojams ir gyventojams, bei kaip galima gerinti paslaugų kokybę. Diskusijų metu aptarta socialinio būsto stoka, institucinės globos mažinimo kryptys, paslaugų prieinamumo klausimai ir valstybės planai siekiant užtikrinti vienodai aukštą paslaugų lygį visoje Lietuvoje.
Pasak mero Povilo Isodos, šis vizitas buvo naudingas: „Marijampolėje turime stiprią socialinių paslaugų sistemą, kurios pagrindas – nuoširdžiai dirbantys žmonės. Svarbu, kad ministerija mato savivaldybių kasdienybę iš arti, girdi mūsų specialistus ir gyventojus. Šie susitikimai leidžia įvardinti iššūkius ir rasti bendrus sprendimus, kurie realiai pagerina žmonių gyvenimą. Džiaugiamės, kad Marijampolės socialinė sritis vertinama kaip pavyzdys, ir tikimės tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo su ministerija.“
Savivaldybės vadovai pabrėžė, kad socialinių paslaugų plėtra išlieka vienu iš prioritetų – tiek plečiant paslaugų spektrą, tiek užtikrinant kokybiškas darbo sąlygas specialistams, padedantiems kasdien spręsti bendruomenės socialinius iššūkius. Vizito metu vyko konstruktyvios diskusijos, leidusios geriau suprasti vietos poreikius ir sustiprinti savivaldybės bei ministerijos bendradarbiavimą.