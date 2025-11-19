Gyvūnai – tikri šeimos nariai. Jie pasitinka mus grįžtančius, guodžia liūdnesnėmis dienomis ir be žodžių pripildo namus šilumos. Todėl rūpestis jų saugumu – natūralus ir nuoširdus.
Būtent dėl to Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu organizuoja NEMOKAMĄ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO AKCIJĄ. Tai galimybė pasirūpinti savo augintiniu greitai, patogiai ir visiškai nemokamai.
Kas pasirūpins procedūra?
Savivaldybė įsigijo mikroschemas, ženklinimą atliks specialiai paruošti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai, o Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai suteiks reikalingas priemones. Visi dirbs tam, kad procedūra būtų sklandi ir draugiška gyvūnui.
Kodėl tai svarbu?
Nuo 2021 m. Lietuvoje galioja įstatymas, pagal kurį visi šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti ir įregistruoti. Tai – atsakingo šeimininko pareiga. Ženklinimas padeda užtikrinti gyvūno saugumą, o savininkui suteikia ramybę, kad kilus bėdai augintinis neliks „be tapatybės“.
Dėl neženklintų augintinių gali būti taikomos administracinės nuobaudos, tačiau ši akcija skirta ne baudoms priminti, o padėti šeimininkams patogiai ir nemokamai pasirūpinti tuo, kas privaloma pagal įstatymą ir svarbu pačiam gyvūnui.
Ženklinimo nauda yra labai svarbi:
- Greitas atpažinimas – iškart žinoma, kam gyvūnas priklauso.
- Sauga kelionėse ir pasiklydus – lengviau grąžinti gyvūną namo.
- Apsauga nuo vagysčių – mikroschema yra oficialus įrodymas.
- Patikimumas – gyvūnas gali būti atpažintas net po daugelio metų.
- Apsauga nuo nesąžiningų situacijų – padeda išspręsti ginčus dėl veisimo ar neteisėto gyvūno pardavimo.
- Nedidelė mikroschema po oda – didelė apsauga gyvūno gyvenime.
- Paženklintas augintinis – saugesnis, o Jūs – ramesni.
Kaip dalyvauti?
Kviečiame registruotis:
• seniūnijose;
• el. paštu [email protected];
• telefonu +370 667 21 983.
Registracija vyksta iki 2025 m. gruodžio 1 d.
Atlikus registraciją, bus patikslinta tiksli procedūros data ir laikas.