2014 metais pradėta tradicija tęsiasi ir šiemet – Marijampolės savivaldybėje iškilmingai pagerbti bei apdovanoti geriausių mokslo rezultatų pasiekę ir aktyviausi krašto studentai bei moksleiviai. Du kartus per metus – rudens ir pavasario semestrų metu – gabiems Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos studentams bei Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniams skiriamos vardinės stipendijos, kuriomis siekiama įvertinti jų pastangas, ryžtą bei paskatinti tolesnį tobulėjimą.
Šių metų rudens semestre vardines stipendijas gausiančius jaunuolius iškilmingoje ceremonijoje sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė, kuri ir moderavo šventinę ceremoniją. Visi susirinkusieji išsakė pasididžiavimą jaunąja karta, atkakliai siekiančia žinių ir tobulėjimo, bei paskatino ir toliau kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų.
Pasak mero Povilo Isodos, ceremonijoje susirinkę ir stipendijas gavę studentai yra ypatingi – išsiskiriantys savo atkaklumu, smalsumu bei noru nuolat tobulėti. „Jūsų darbštumas, kūrybiškumas ir siekis kurti gražesnę ateitį – tai geriausias pavyzdys visai bendruomenei. Linkiu, kad ši stipendija būtų ne tik paskatinimas, bet ir priminimas, jog kiekvienas jūsų žingsnis į priekį kuria jūsų pačių ir Marijampolės ateitį“, – kalbėjo meras, dėkodamas jaunuoliams už jų iniciatyvumą, atsakomybę ir įkvėpimą kitiems.
Susirinkę studentai ir moksleiviai dalijosi savo įspūdžiais bei patirtimis – pasakojo apie studijas, dalyvavimą konkursuose, kuriuose pelnė prizines vietas, apie vykdomus mokslinius tyrimus ir atliktas praktikas, akademinę veiklą bei stažuotes užsienyje.
Stipendijos buvo įteiktos:
- Gretai Andriukevičiūtei, MRU Sūduvos akademijos Vadybos, finansų ir IT instituto, Buhalterinės apskaitos ir finansų ištęstinių studijų programos IV kurso studentei;
- Gabrielei Draugelytei, MRU Sūduvos akademijos Ugdymo mokslų, teisės ir žmogaus gerovės instituto, Verslo anglų kalbos ir komunikacijos nuolatinių studijų programos III kurso studentei;
- Simonai Kavaliauskaitei, MRU Sūduvos akademijos Ugdymo mokslų, teisės ir žmogaus gerovės instituto, Socialinio darbo nuolatinių studijų programos III kurso studentei;
- Mingailei Krušinskaitei, MRU Sūduvos akademijos Ugdymo mokslų, teisės ir žmogaus gerovės instituto, Verslo anglų kalbos ir komunikacijos nuolatinių studijų programos II kurso studentei;
- Orintai Žėglytei, MRU Sūduvos akademijos Vadybos, finansų ir IT instituto, Transporto logistikos nuolatinių studijų programos III kurso studentei;
- Gabijai Žuolytei, MRU Sūduvos akademijos Ugdymo mokslų, teisės ir žmogaus gerovės instituto, Vaikystės pedagogikos nuolatinių studijų programos II kurso studentei;
- Dovydui Sinkevičiui, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus, transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos III kurso mokiniui;
- Ignui Žitkui, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus, transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos IV kurso mokiniui;
- Jonui Genevičiui, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus, automatinių sistemų mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos III kurso mokiniui;
- Linui Paškauskui, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus, transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos III kurso mokiniui;
- Mantui Vosyliui, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus, transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos III kurso mokiniui;
- Rasai Valentaitei, Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyriaus padavėjo ir barmeno profesijos, modulinės profesinio mokymo programos III kurso mokinei.
Stipendijų įteikimo renginyje dalyvavo ir savo mokymo įstaigų studentus taip pat sveikino Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos dekanė dr. Raimonda Bogužaitė, Darbuotojų veiklos skyriaus vyriausioji vadybininkė Vaiva Mačienė, MRU Sūduvos akademijos dekanės patarėja projektinei veiklai Odeta Gluoksnytė bei Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Rugilė Sveikataitė-Šnekutė ir Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja – Asta Kabelkaitė-Lukoševičė.
Renginyje taip pat buvo pagerbti švietimo pagalbos specialisto ar mokytojo profesijos studijas pasirinkę studentai, kurių mokslai yra finansuojami Marijampolės savivaldybės Studijų rėmimo programos lėšomis. Baigę studijas, šie jaunuoliai papildys švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų gretas mūsų savivaldybės švietimo įstaigose.
Sveikiname jaunuolius ir linkime neprarasti ryžto, drąsiai siekti savo svajonių, o įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti ne tik savo, bet ir visos bendruomenės labui. Tegul šios stipendijos tampa įkvėpimu tolesniems laimėjimams ir sėkmės istorijoms!