Rugsėjo 5–24 dienomis Marijampolę ir visą Sūduvos kraštą užlies ypatinga šventė – penktą kartą vyksiantis tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos 2025“. Šiemet festivalis džiugins ne tik pasaulinio lygio atlikėjų koncertais, bet ir netikėtais vaizdo ir garso potyriais, dailės instaliacijomis, naujų technologijų sprendimais bei, svarbiausia, jaunųjų Sūduvos talentų pasirodymais.
Šiandien Marijampolės savivaldybės administracijoje lankėsi Marijampolės filharmonijos ir festivalio meno vadovė, pianistė Kamilė Zaveckaitė, kuri su Marijampolės savivaldybės vicemeru Artūru Visockiu aptarė artėjančios šventės programą ir svarbiausius akcentus.
„Kultūros dienos – tai mūsų savivaldybės vienas garsiausių festivalių. Didžiuojamės, kad Marijampolė tampa vieta, kurioje susitinka pasaulinio lygio atlikėjai ir mūsų jaunoji karta. Kiekvienas koncertas – tai proga miestui kvėpuoti kultūra, o mums visiems – didžiuotis savo krašto kūrėjais“, – sakė vicemeras Artūras Visockis.
Šių metų festivalio programoje laukia šeši ypatingi vakarai – nuo atidarymo koncerto su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir pasaulinio lygio solistais, iki audiovizualinio „Planetariumo“, šiuolaikinės muzikos projekto „Čiurlionis. Slowed and Reverb“, nacionalinio dailininkų konkurso „Įkvėpti Čiurlionio“ bei įspūdingo uždarymo koncerto „Cinema Paradiso“, kuriame kartu muzikuos Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras ir dailininkas Valentinas Butanavičius.
Festivalio renginiai – atviri ir nemokami visiems.