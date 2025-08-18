Marijampolės Ramybės parke pradedamas įrengti modernus pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris drieksis tarp A. Civinsko ir Varpo gatvių, palei Šešupės pakrantę. Jis sujungs svarbiausias miesto traukos vietas ir integruosis į jau esamą pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą. Projektas yra dalis platesnio plano – kurti patogų, saugų ir aplinkai draugišką susisiekimo tinklą, jungiantį miesto centrą, visuomeninės paskirties objektus, darbo vietas ir pramonės rajonus.
Ypatingas dėmesys skiriamas Ramybės parko aplinkos išsaugojimui, istorinio konteksto pagarbai ir sovietinio teroro aukų atminimui. Darbai vykdomi taip, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažintas poveikis parko aplinkai. Tako pradžioje, kur vietovė pelkėta, bus įrengtas 2,5 m pločio takas ant polių su turėklais ir LED apšvietimu. Dalis šio tako drieksis virš vandens, leisdama lankytojams patirti unikalų pasivaikščiojimą pačiu Šešupės pakrantės pakraščiu. Takas bus atitrauktas nuo tvorų, išsaugant pakrantės medžius.
Ramybės parko teritorijoje takas bus šiek tiek pakeltas, kad nereikėtų didelių kasimų, o visų darbų metu dirba ir archeologai. Toliau nuo Ramybės parko takas išsišakos į atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus: pėsčiųjų takas bus 1,5 m pločio, dviračių – 2,5 m pločio, abu dengti pilku asfaltbetoniu. Žemiausiose vietose numatyti grunto tvirtinimo sprendimai, drenažas ir pralaidos, kad vanduo nesikauptų.
Darbų vietoje lankėsi Marijampolės savivaldybės vicemeras Valdas Tumelis, Administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kišonaitė bei Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Astrauskas.
„Labai svarbu, kad darbai Ramybės parke būtų atliekami atsakingai ir pagarbiai – išsaugant vertingą gamtinę aplinką, gerbiant istorinę atmintį ir paliekant parką tokį, kuriuo galėtų džiaugtis ateities kartos. Įgyvendinus projektą, gyventojai ir miesto svečiai galės patogiai bei saugiai keliauti palei Šešupę pėsčiomis ar dviračiu, o dalis maršruto suteiks galimybę žengti net virš vandens. Tai bus unikali patirtis, kuri kartu prisidės prie eismo spūsčių, oro taršos ir triukšmo mažinimo mieste, skatins sveikesnį gyvenimo būdą. Visame ruože bus įrengtos poilsio aikštelės su suolais, šiukšliadėžėmis ir dviračių stovais“, – pabrėžė vicemeras V. Tumelis.