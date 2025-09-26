Vakar Marijampolės sporto istorijos muziejuje įvyko pirmasis naujosios Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos darbo grupės posėdis. Jis skirtas 2026–2030 metų strategijos rengimo procesui, kuriuo siekiama nustatyti kryptingą savivaldybės sporto plėtros viziją bei uždavinius ateinantiems penkeriems metams.
Posėdyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras, darbo grupės vadovas Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos nariai Darius Kemeraitis, Alvydas Zdanys, Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, darbo grupės sekretorė Justė Viltrakienė, taip pat įstaigų vadovai bei treneriai.
Kalbėdamas apie pasibaigusį 2020–2025 metų laikotarpį, Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pripažino, kad penkeri metai prabėgo itin greitai, tačiau per šį laiką pasiekta daug reikšmingų rezultatų. Anot jo, sporto infrastruktūros plėtra buvo vykdoma nuosekliai, o užsibrėžti strateginiai tikslai įgyvendinti sėkmingai. Rengiant naują strategiją, pasak vicemero, svarbiausia bus išlaikyti kryptingą darbą ir dar labiau orientuotis į pasiektus rezultatus, siekiant, kad Marijampolėje sportas augtų ne tik kiekybe, bet ir kokybe.
Posėdžio metu buvo pristatyti 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai. Per šį laikotarpį reikšmingai išplėstos sporto grupių veiklos galimybės – jų skaičius išaugo nuo 86 iki 117. Nuolat organizuojami sporto renginiai vaikams ir jaunimui, sporto centre parengta 16 sporto šakų programų. Didelis dėmesys skirtas trenerių kvalifikacijos tobulinimui – įgyvendinta kvalifikacijos kėlimo sistema ir nuolatiniai mokymai. Atnaujintos pagrindinės sporto bazės, modernizuoti mokyklų stadionai, įdiegta nuosekli sportininkų bei jų trenerių skatinimo ir finansavimo sistema.
Šie pasiekti rezultatai taps tvirtu pagrindu naujajam 2026–2030 metų veiklos planui, kuriuo siekiama dar labiau stiprinti fizinio aktyvumo kultūrą, skatinti sportinį meistriškumą, plėtoti sporto infrastruktūrą bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas visų amžiaus grupių Marijampolės gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį.