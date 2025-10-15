Marijampolėje prasideda du svarbūs projektai, kviečiantys jaunimą žengti į technologijų ir inžinerijos pasaulį – „BeTech akademija“ ir „RoboForge lyga“. Šios iniciatyvos ne tik supažindins jaunuolius su inžinerijos ir technologijų galimybėmis, bet ir įkvėps kurti, mokytis bei atrasti savo kelią ateities profesijose.
Jaunimui – galimybė pažinti technologijų pasaulį iš arti
„BeTech akademija“ skirta 16–29 metų jaunuoliams, norintiems išbandyti save technologijų, inžinerijos ir mechatronikos srityse. Dalyvių laukia karjeros renginiai, praktinės veiklos, vizitai į įmones, konsultacijos bei susitikimai su šių sričių profesionalais.
Šis projektas gimė iš Marijampolės verslo tarybos diskusijų, kai buvo pastebėtas augantis inžinierių trūkumas. Idėją įgyvendinti padėjo Marijampolės savivaldybė, dalinai finansuojanti projektą ir siekianti skatinti jaunus žmones domėtis technologijomis bei rinktis ateities profesijas.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis džiaugiasi, kad tokios iniciatyvos sulaukia savivaldybės palaikymo: „Smagu, kad galime prisidėti prie projektų, kurie įtraukia jaunus žmones, skatina jų smalsumą ir atveria duris į šiuolaikinį technologijų pasaulį. Tokios iniciatyvos formuoja ateitį – jos ugdo kūrybingą, mąstančią, žingeidžią kartą, kuri kurs rytojaus Marijampolę.“
Robotikos lyga – nuo idėjos iki varžybų
„RoboForge lyga“ – tęstinis projektas, skirtas 0–12 klasių mokiniams. Jame jaunieji kūrėjai konstruoja ir programuoja robotus, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse bei varžybose. Vyresniųjų laukia atrankos į nacionalinį robotikos turnyrą.
Mintis organizuoti šį projektą Marijampolėje kilo po to, kai robotikos varžybose dalyvavęs VšĮ Lispa vadovas Vaidas Baranauskas pastebėjo, kiek daug susidomėjimo ši sritis sulaukia tarp mokinių. Taip gimė idėja surengti atrankinį turą Marijampolėje ir sudaryti galimybę vietos vaikams išbandyti save čia pat – savo mieste. UAB „CIE LT Forge“ sutiko remti šią idėją finansiškai, tada mintis tapo realybe.
Technologijų šventė – spalio 24 d. Sūduvos gimnazijoje
Abi iniciatyvos bus pristatytos didžiausioje šio rudens technologijų šventėje, kuri vyks spalio 24 d. Sūduvos gimnazijoje. Renginyje lankytojai galės iš arti pamatyti, ką reiškia būti technologijų pasaulio dalimi: laukia įspūdingos robotų varžybos, interaktyvi technologijų paroda su VR akiniais, 3D spausdintuvais ir robotais, mokslo šou, kūrybinės dirbtuvės bei eksperimentai tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Kviečiame apsilankyti ir patirti, kaip gimsta ateities idėjos – čia, Marijampolėje.