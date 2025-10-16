Marijampolėje šį rudenį startuoja naujas, dar nematytas projektas – „RoboForge lyga“. Tai tęstinė iniciatyva, apjungianti įspūdingas robotų kovas arenoje, mokinių technologines dirbtuves ir darželinukų kūrybines varžybas. Projektas skirtas gimnazistams, jaunesniems mokiniams ir šešerių metų vaikams, o jo tikslas – padėti jaunuoliams ir vaikams atrasti technologijų pasaulį, įkvėpti kurti ir ugdyti ateities profesinius įgūdžius.
„RoboForge lyga“ – tai daugiau nei varžybos. Tai galimybė jaunajai kartai atrasti technologijas, patirti kūrybos džiaugsmą ir komandinių iššūkių jėgą. Norime, kad ši iniciatyva taptų ne tik pramoga, bet ir prasmingu indėliu į Marijampolės regiono ugdymo kultūrą“, – sako projekto vadovas – VšĮ LISPA direktorius Vaidas Baranauskas.
Praktiškas technologijų pasaulio pažinimas
„RoboForge lyga“ gimė iš idėjos suburti Marijampolės mokinius į bendrą technologinę kelionę, kurioje derinamas kūrybiškumas, praktinės žinios ir bendruomeniškumas. Projekto metu numatoma ne tik organizuoti reguliarias varžybas, bet ir suteikti dalyviams galimybę išbandyti savo jėgas inžinerinėse dirbtuvėse, programuojant, konstruojant robotus ir sprendžiant realius techninius uždavinius.
Vienas pagrindinių tikslų – skatinti mokinius susipažinti su inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų pasauliu. Tai padeda anksti formuoti profesinius interesus ir parodyti, jog technologijos nėra tolima, tik specialistams prieinama sritis, o kasdienybės dalis, prie kurios jaunoji karta gali prisidėti jau dabar. Projektas taip pat stiprina komandinį darbą, ugdo kūrybiškumą ir problemų sprendimo gebėjimus – savybes, be kurių neįsivaizduojama šiuolaikinė darbo rinka.
Skirtingos lygos – kiekvienam pritaikyti keliai į technologijas
„RoboForge lygos“ struktūra sudaryta iš atskirų varžybų lygų-kategorijų, kurios apima visą mokinių amžiaus spektrą – pradedant vyresniųjų klasių gimnazistais iki pat darželinukų. Kiekviena jų siūlo skirtingą techninių iššūkių lygį ir kūrybinės laisvės, leidžiančios dalyviams atrasti savo kelią technologijų pasaulyje.
Svarbiausia ir daugiausia dėmesio pritraukianti kategorija – „Marijampolė X ROBOT GAMES“, skirta 9–12 klasių mokiniams. Čia komandos susitinka tikrose robotų kovose, kuriose svarbus ne tik techninis tikslumas, bet ir strateginis mąstymas, komandinė dvasia bei gebėjimas valdyti stresą varžybų metu. Kovos vyksta pagal tarptautinius „FIRST Tech Challenge“ principus, o stipriausia komanda įgyja teisę atstovauti Marijampolei nacionalinio čempionato „Lituanica X ROBOT GAMES“ etapuose Vilniuje.
Kita lyga – „DJI RoboMatch“, tai DJI „RoboMaster S1“ robotų varžybos, kuriose 7–12 klasių mokinių komandos rungiasi dėl greičiausio, taikliausio ir strategiškai stipriausio robotų valdymo. Šios varžybos orientuotos į komandinius gebėjimus, taktinį mąstymą, reakcijos greitį ir robotų valdymo įgūdžius, panašius į kompiuterinių žaidimų valdymą. „DJI RoboMatch“ skatina technologinį raštingumą ir bendradarbiavimą, suteikdama dalyviams unikalią galimybę išmokti valdyti pažangius robotus per praktinę patirtį.
Dar viena sritis – tai „RoboMakers Lab“, kūrybinės technologijų dirbtuvės, skirtos 3–8 klasių mokiniams. Šioje erdvėje vaikai kuria, eksperimentuoja ir mokosi programuoti, naudodami įvairias technologijas – nuo LEGO iki VEX sistemų. „RoboMakers Lab“ ugdo gebėjimą dirbti komandoje, kritiškai mąstyti ir pritaikyti technologijas praktikoje, todėl tai puikus tiltas tarp kūrybinių užduočių ir rimtesnių techninių iššūkių.
Dar kita galimybė išbandyti savo jėgas yra „LEGO RoboSumo“, kurioje 3–6 klasių mokiniai varžosi Dohyo arenoje savo pačių pagamintais LEGO robotais. Šių varžybų esmė – išstumti priešininko robotą iš arenos ribų, tačiau už šio žaidimo slypi kur kas daugiau: vaikai patys konstruoja, programuoja ir testuoja savo kūrinius, mokosi iš klaidų, lavina kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus.
Galiausiai – „Kids Challenge“, skirta patiems mažiausiems – šešerių metų darželinukams. Tai kūrybinės techninės varžybos, kuriose vaikai kuria paprastus mechanizmus, mokosi dirbti grupėse, dalintis idėjomis ir džiaugtis savo pirmaisiais technologiniais pasiekimais. „Kids Challenge“ siekia pažadinti smalsumą ir pasitikėjimą savimi – savybes, kurios vėliau taps pagrindu tolimesniam domėjimuisi technologijomis.
Visos šios lygos sudaro nuoseklų technologinio ugdymo kelią, leidžiantį vaikams augti kartu su projektu – nuo pirmojo LEGO varžybų roboto iki pažangių DJI ar „FIRST Tech Challenge“ kovų arenoje.
Pirmosios varžybos
Prieš prasidedant renginiams Marijampolėje, spalio 18 d. pirmosios komandos laukia pažintinė išvyka į pirmines ROBOT GAMES etapo varžybas Vilniuje. Čia mokiniai patirs nacionalinių varžybų atmosferą, konkurencinius iššūkius ir turės galimybę pasisemti ne tik techninės, bet ir gyvenimiškos patirties.
Na, o pirmasis Marijampolės „RoboForge“ lygos etapas vyks jau spalio 24 dieną Sūduvos gimnazijoje. Šis įžanginis renginys skirtas supažindinti dalyvius ir bendruomenę su projekto koncepcija bei pademonstruoti pirmuosius kūrybinius darbus. Tai bus tarsi šventinis atidarymas, kuriame susitiks visos dalyvaujančios grupės.
Antrasis turas suplanuotas lapkričio 28 dieną MRU Sūduvos akademijoje su STEAM centru. Čia mokiniai jau susirungs pagal naujo sezono taisykles, naudodami atnaujintus robotus. Tai bus rimčiausias pirmojo pusmečio išbandymas komandoms, parodysiantis, kurios jų pasiruošusios siekti aukščiausių tikslų.
„Labai smagu matyti, kad Marijampolėje technologijos tampa šventės dalimi. Norime, kad šios varžybos ne tik ugdytų vaikus, bet ir įkvėptų bendruomenę didžiuotis jaunąja karta“, – pabrėžia LISPA atstovai.
Partnerystė ir bendradarbiavimas su rėmėjais
„RoboForge lyga“ nebūtų įmanoma be atsakingų partnerių, kurie tiki technologinio ugdymo svarba.
Generalinis rėmėjas – UAB „CIE LT Forge“ – vienas didžiausių gamybos ir inžinerijos darbdavių regione, automobilių pramonės įmonė. Ji aktyviai prisideda prie projekto, nes mato jo potencialą ugdyti ateities specialistus. „Mūsų tikslas – parodyti, kad inžinieriaus darbas yra įdomus, prasmingas ir reikalingas Lietuvai. Džiaugiamės galėdami būti šios lygos dalimi“, – teigia „CIE LT Forge“ direktorius Darius Masionis.
Pagrindinių rėmėjų gretas sudaro UAB „Stevila“, žinoma kaip modernių inžinerinių sprendimų kūrėja, kurios patirtis gamybos srityje tampa įkvepiančiu pavyzdžiu jaunajai kartai. UAB „Espro servisas“, teikiantis automatikos ir inžinerijos paslaugas, o jų veikla padeda suprasti, kaip technologijos pritaikomos praktikoje. „KUKA Nordic“ AB – pasaulinis robotikos inovacijų lyderis, garsėjantis pramoninių robotų sprendimais, kurie naudojami visame pasaulyje. Ir UAB „Techvitas robotika“ – pramoninės automatizacijos ekspertai, kurių patirtis ir žinios ypač svarbios ugdant supratimą apie šiuolaikinės gamybos procesus. Visi šie rėmėjai ne tik suteikia finansinę paramą, bet ir dalijasi savo patirtimi, parodydami, kokią perspektyvą atveria technologijų pramonė.
Projekto partneriai-edukatoriai sudaro tvirtą edukacinį pagrindą, užtikrinantį, kad „RoboForge lyga“ būtų ne tik pramoga, bet ir prasminga ugdomoji veikla. MRU Sūduvos akademija kartu su STEAM centru aktyviai skatina moksleivius gilintis į gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką, suteikdama modernias erdves bei metodikas eksperimentams ir tyrinėjimams. Marijampolės profesinio rengimo centras yra svarbi praktinio ugdymo bazė, kurioje moksleiviai gali susipažinti su realiomis darbo aplinkomis ir įgauti įgūdžių, reikalingų ateities profesijoms. O Marijampolės vaikų lopšelis-darželis į projektą įsitraukia kaip pirmoji ugdymo grandis, suteikianti patiems mažiausiems galimybę anksti patirti kūrybos ir technologijų džiaugsmą.
Nauda miestui ir bendruomenei
„RoboForge lyga“ suteikia Marijampolei ne tik pramogą, bet ir strateginę naudą. Jaunieji dalyviai ugdosi įgūdžius, kurie ateityje bus itin svarbūs darbo rinkoje – kritinį mąstymą, kūrybiškumą, technologinį raštingumą. Tuo pat metu stiprinama bendruomenė: vaikai, tėvai, mokytojai ir įmonės susiburia bendram tikslui – kurti išsilavinusią, inovatyvią ir stiprią ateities kartą.
„Tai projektas, kuris augins regiono pasididžiavimą – mūsų vaikus, kurie jau šiandien kuria rytojaus technologijas“, – įsitikinęs projekto vadovas Vaidas Baranauskas.
👉 „RoboForge lyga“ – iššūkiai, kūryba ir ateitis čia, Marijampolėje.