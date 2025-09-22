Šeštadienio popietę Kačių kiemelis prisipildė vaikystės prisiminimų – čia įvyko pirmasis „Kiemo žaidynių“ renginys. Organizacija „Jaunimas YRA“ mažus ir didelius kvietė prisiminti kiemo klasikomis tapusius žaidimus ir kelioms valandoms pasimėgauti ramybe bei nostalgija alsuojančiomis akimirkomis.
Rugsėjo 20-ąją netrūko nei azarto, nei džiaugsmo ašarų. Renginio dalyviai gavo unikalią progą pamiršti kasdienius darbus ir pasinerti į nerūpestingą vaikystės pasaulį.
Žaidynės pradėtos vaikystės klasika – klasės šokinėjimu. Dalyviai turėjo taikliai mesti akmenėlius ir be klaidų įveikti visas dešimt klasių. Čia net patys rimčiausi plūdo juoku, o žiūrovai palaikė vieni kitus audringomis ovacijomis.
Kitas susirinkusiųjų laukęs išbandymas – žaidimas „Šansas“ arba kitiems geriau pažįstamas kaip „Kobra“. Dalyviai susėdo ant suolelio ir laukė, kokius gi pasiūlymus jų likimui pateiks žaidimo vedėjas. Klausimų būta įvairių – nuo vardo iki pinigų sumos banko sąskaitoje ar supergalių, kurias galės valdyti renginio dalyviai. „Kobros“ metu sukurta daug įdomių gyvenimų, pavyzdžiui, 50-ejų Marytė mėgsta krevetes, dirba virėja, gyvena Poezijos parke ir niekada nieko neįsimylės, tačiau turės supergalią – skraidyti. Antrasis likimas – 28-ejų Karinos, kuri dievina ukrainietiškus barščius, gyvena viloje, o jos profesija – gydytoja. Karina turi supergalią – bėgioti greičiau nei automobilis, todėl tai jos, kaip medikės, darbe ypač praverčia.
„Tai buvo pirmasis mūsų bandymas surengti tokio formato renginį mieste. Nežinojome, kaip jis bus priimtas ir ar sulauks gyventojų susidomėjimo. Džiugu, kad „Kiemo žaidynės“ pranoko mūsų lūkesčius ir galėjome dalyviams suteikti keletą valandų atotrūkiui nuo rutinos“, – pasakojo organizacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis.
Daugiausiai jėgų ir susikaupimo pareikalavo trečiasis žaidimas – šokinėjimas per gumą. Čia dalyviai turėjo įveikti net dešimt skirtingų kombinacijų, o vėliau ir įveikti iššūkį – taisyklingai ir kuo greičiau iššokinėti per gumą. Geriausią rezultatą šioje rungtyje pademonstravo Ieva Kalpukevičiūtė. Ji per 26 sekundes įveikė visas kombinacijas ir tapo šokinėjimo per gumą nugalėtoja.
Ne ką mažiau dėmesio sulaukė ir „Aklos vištos“ paieškos. Išsirinkus pirmąją „vištą“, žaidimas įsibėgėjo – užrištomis akimis ji bandė pagauti teritorijoje besislapstančius bėglius. Kiekvienas sėkmingas prisilietimas sulaukdavo žiūrovų ir dalyvių šūksnių ir plojimų, tačiau žaidimą visą laiką lydėjo įtampą – kas gi taps kita „višta“.
Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.