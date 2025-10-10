Marijampolėje pirmą kartą surengti Vietos savivaldos dienos apdovanojimai „Savivaldos gyvybė 2025“. Tai buvo vakaras, kai dėmesio centre – žmonės, kurie savo darbu, idėjomis ir širdimi kasdien kuria mūsų krašto gyvenimą.
Į iškilmingą, tačiau jaukų renginį susirinko Marijampolės savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, administracijos darbuotojai – visi, kurie yra savivaldos gyvybės dalis.
„Kas yra savivalda? Tai mūsų visų kasdienybė. Sprendimai, kurie keičia miestus ir kaimus, mūsų kiemus ir gatves, darbus ir laisvalaikį. Bet visi tie sprendimai neegzistuotų be žmonių. Savivaldos gyvybė – tai jūs“, – taip vakaro pradžioje nuskambėjo renginio vedėjos žodžiai, priminę, kad savivalda yra ne institucija, o bendras darbas ir atsakomybė.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sveikindamas renginio dalyvius sakė: „Šiandien esame kartu, nes norime padėkoti už jūsų darbus, už tai, kad savivalda mūsų krašte yra gyva ir tikra. Jūs esate tie žmonės, kurie lemia, ar bendruomenė jausis išgirsta, ar gyventojas ras pagalbą, ar mūsų miestas ir kaimai bus jaukūs ir gražūs. Didžiuojuosi, kad turime tiek daug žmonių, kurie į savivaldą įdeda ne tik žinias, bet ir širdį.“
Pagerbti išskirtiniai žmonės
Vakaro metu buvo įteiktos net aštuonios „Savivaldos gyvybės“ statulėlės. Jas pelnė tie, kurie šiemet ryškiausiai įprasmino savivaldos gyvybę savo srityse.
Metų seniūnas – Saulius Burbulis (Igliaukos seniūnija).
Seniūnas – tai žmogus, esantis arčiausiai žmonių, dažnai tapęs ne tik pagalbininku sprendžiant problemas, bet ir patarėju, kaimynu, net šeimos nariu. Saulius Burbulis įvertintas už gebėjimą burti žmones, už paprastumą, nuoširdumą ir tikrą bendrystės jausmą seniūnijoje.
Metų seniūnaitė – Raminta Eklerytė (Igliaukos seniūnaitija).
Seniūnaičiai – tai savanorystės simbolis. Jie neatlygintinai skiria savo laiką, kad gyventojų balsas būtų girdimas. Raminta Eklerytė apdovanota už jaunatviškumą, kūrybiškumą ir energiją, kuria įkvepia aplinkinius ir įrodo, kad kiekvienas žmogus gali tapti bendruomenės stiprybe.
Metų bendruomenės pirmininkė – Sandra Merkevičienė (Meškučių kaimo bendruomenė).
Bendruomenių pirmininkai – tai žmonės, kurie telkia kitus, organizuoja šventes, sprendžia rūpesčius, stiprina gyvenimo kaime kokybę. Sandra Merkevičienė įvertinta už nuoseklų darbą, kuris virto realiais pokyčiais ir dar labiau sustiprino jos atstovaujamą bendruomenę.
Metų profesionalas – Linas Griška (Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas).
Profesionalumas – savivaldos stuburas. Linas Griška apdovanotas už kompetenciją, atsakomybę ir patirtį, kurios dėka užtikrinamas sklandus administracijos darbas bei gyventojų pasitikėjimas.
Metų vedlys – Vida Bružinskaitė (Piniginės paramos skyriaus vedėja).
Vedlys – tai įkvėpėjas, rodantis kryptį ir buriantis komandą. Vida Bružinskaitė išsiskyrė ramiu, bet ryžtingu vedimu, ilgamete patirtimi ir gebėjimu telkti žmones.
Metų augimas – Ieva Jundienė (Marijampolės miesto seniūnė).
Ši nominacija skirta tiems, kurie drąsiai priėmė naujus iššūkius ir per trumpą laiką labai paaugo. Ieva Jundienė įvertinta už ryžtą, atsakomybę ir tapimą tikra atrama savo komandai.
Metų pagalbos ranka – Rūta Šulčė (Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė).
Ši nominacija skirta žmonėms, kurie visada pasiruošę padėti. Rūta Šulčė apdovanota už nuoširdžią pagalbą, pasitikėjimą ir jautrumą, kuriuo ji dalijasi su kolegomis ir gyventojais.
Metų iššūkis – Vita Šatė (Buhalterijos skyriaus vedėja).
Metai Vitai buvo kupini pokyčių ir naujovių, tačiau ji drąsiai juos įveikė, priėmė atsakomybę ir rado sprendimus net sudėtingiausiose situacijose.
Bendrystė ir prasmė
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, įteikęs dalį nominacijų, pastebėjo: „Mūsų administracijos stiprybė – žmonės. Dažnai iš šalies nesimato, kiek daug atsakomybės, žinių ir pastangų įdedama, kad viskas veiktų sklandžiai. Džiaugiuosi, kad šiandien turime progą padėkoti ir įvertinti kolegas, kurie tyliai, bet labai atsakingai dirba mūsų krašto labui.“
Vakaro metu skambėjo daug padėkos žodžių – ir už profesionalumą, ir už iniciatyvą, ir už paprasčiausią kasdienę pagalbą. Apdovanojimai tapo gražiu priminimu, kad savivaldą kuria ne tik sprendimai, bet pirmiausia – žmonės.
„Savivaldos gyvybė – tai jūs. Visi, kurie šiandien čia. Ačiū jums už darbus, už širdis, už laiką ir energiją“, – tokiais žodžiais vakaras buvo užbaigtas.
Renginį vainikavo improvizacijos teatro „Kitas kampas“ pasirodymas, sukūręs lengvumo ir šypsenų atmosferą.
Šis vakaras Marijampolėje pradėjo naują tradiciją – pastebėti ir įvertinti tuos, kurie dažnai tyliai, bet labai reikšmingai kuria mūsų savivaldos gyvybę. Tai žmonės, kurie įdeda dalelę savęs tam, kad mūsų kraštas būtų stipresnis, gražesnis ir jaukesnis.