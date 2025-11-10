Šeštadienį Marijampolėje vyko tradicinė medžiotojų globėjo Šv. Huberto šventė, subūrusi bendruomenę bendrai maldai, padėkai ir pasidžiaugimui gamtos dovanojamomis gėrybėmis.
Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčioje, kur buvo pagerbtas Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas. Mišių metu skambėjo padėkos žodžiai Dievui, o bendruomenės nariai dar kartą priėmė tarnystę saugant gamtą ir puoselėjant medžioklės tradicijas.
Po maldos šventė persikėlė į Marijampolės profesinio rengimo centrą, kur atidaryta Sūduvos medžiotojų sąjungos medžioklės trofėjų paroda 2025. Jos metu buvo apdovanoti aktyviausi ir geriausių rezultatų pasiekę medžiotojai, pasidalyta patirtimi, aptartos šių dienų medžioklės kultūros aktualijos. Paroda pristatoma MTEC bendrabutyje ir veiks iki gruodžio 6 dienos, todėl ją aplankyti galės visi norintys susipažinti su medžioklės tradicijomis bei įspūdingais Sūduvos krašto medžiotojų trofėjais.
Šventinę atmosferą užpildė medžioklės ragų muzikos koncertas – simbolinis priminimas apie gilias šios bendruomenės tradicijas ir ryšį su gamta.
„Telkdami medžiotojų bendruomenę jūs ne tik puoselėjate medžioklės kultūrą, bet ir prisidedate prie visos valstybės sąmoningumo apie medžioklę. Labai džiaugiuosi galėdamas kartu su jumis atidaryti šią parodą – tikiu, kad ji taps gražia tradicija Marijampolėje. Ačiū, kad dalijatės savo patirtimi, meile gamtai ir dėmesiu Marijampolei. Linkiu jums taiklių šūvių, sėkmingų medžioklių ir, svarbiausia, stiprios bendrystės“, – kalbėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Šv. Huberto diena kasmet suburia Marijampolės ir viso Sūduvos krašto medžiotojus, liudydama pagarbą gamtai, atsakingą požiūrį į jos išteklius ir vienybę bendruomenėje.