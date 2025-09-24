Rugsėjo 23 d. Marijampolėje viešėjo krepšinio pasaulyje puikiai žinomi veidai, savo srities lyderiai – Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos prezidentas Tomas Jasevičius ir vienas geriausių Eurolygos teisėjų Gytis Vilius.
Didžiuojamasi, kad mūsų mieste lankėsi šie svečiai, nes mums krepšinis išties svarbus – tai daugiau nei sporto varžybos, kurias palaikome žiūrėdami. Tai kultūra, kurią norime kurti, ir aktyviai dalyvauti „iš vidaus”.
Sūduva yra vienas iš 5 kontingentų Lietuvoje, kur rengiami krepšinio teisėjai. Šios stiprios struktūros pagrindą šalyje sudaro Lietuvos krepšinio teisėjų asociacija, nuo šių metų vadovaujama Tomo Jasevičiaus.
Rūpindamasis teisėjų skaičiaus augimu, kvalifikacijos lygiu ir jaunųjų teisėjų ugdymu asociacijos prezidentas kartu su vienu iš teisėjų autoritetų Gyčiu Viliumi Marijampolės sporto istorijos muziejuje susitiko su mūsų miesto treneriais, teisėjais.
Buvo dalijamasi patarimais, lūkesčiais, ir išties labai sudėtingame krepšinio teisėjo amate ieškoma motyvuojančių veiksnių.
Tokie susitikimai nebyliai įpareigoja pasitempti, augti ir auginti.
Norinčius aktyviai dalyvauti krepšinio veikloje (teisėjauti, dirbti sekretoriate) – kviečiame prisijungti prie Sūduvos krepšinio teisėjų akademijos: [email protected]/ tel. 067557445