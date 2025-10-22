Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė penktadienį, spalio 24 d., darbo vizitu lankysis Marijampolėje.
Vizito darbotvarkė:
9.30 val. susitiks su miesto meru, mero komanda ir socialinių padalinių vadovais.
10.30 val. spaudos konferencija savivaldybės salėje (J. Basanavičiaus a. 1).
11 val. lankysis Marijampolės socialinės pagalbos centro senelių namuose (Bažnyčios g. 19).
13 val. lankysis Suvalkijos socialinės globos namuose (Petro Katiliaus g 22, Katiliškių k., Marijampolės sav.).
14 val. lankysis Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Šešupės globos namų padalinyje (Tarpučių g. 61 C, Marijampolė).
15 val. susitiks su Užimtumo tarnybos (Marijampolės skyrius) darbuotojais (Valaičio g. 2).