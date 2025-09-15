Penktadienį Marijampolės savivaldybės administracijoje įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) valdybos posėdis.
Posėdyje dalyvavo LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė, jos pavaduotoja Rima Kisielienė bei kiti valdybos nariai, atstovaujantys įvairiose valstybės ir savivaldos institucijose veikiančioms profesinėms sąjungoms: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Kauno teritorinei muitinei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Kultūros ministerijai, Vilniaus socialinės pagalbos centrui, taip pat Alytaus ir Marijampolės savivaldybių administracijoms. Svečių teisėmis į posėdį buvo pakviesti Klaipėdos teritorinės muitinės bei Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų profesinių sąjungų atstovai.
Posėdžio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis. Jis pristatė savivaldybės veiklą, pagrindinius vykdomus darbus bei šiuo metu įgyvendinamus projektus.
„Profesinės sąjungos ir darbdaviai turėtų veikti išvien – tik bendradarbiaujant, nuolat kalbantis ir ieškant kompromisų galima pasiekti sprendimus, kurie užtikrintų darbuotojų gerovę ir kartu padėtų sėkmingai veikti institucijoms bei visai bendruomenei,“ – kalbėjo vicemeras Artūras Visockis.
Vėliau LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė supažindino su derybų dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija eiga. Ji pristatė sutartas lengvatas profesinių sąjungų nariams, taip pat aptarė socialines garantijas, dėl kurių šiemet susitarimo pasiekti nepavyko.
Tai jau antrasis LVTPS valdybos posėdis, surengtas ne Vilniuje. Ateityje organizacija planuoja vis dažniau posėdžius organizuoti įvairiuose Lietuvos regionuose.