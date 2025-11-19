Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad Marijampolės apskrityje, pasibaigus žemės mokesčio terminui, mokestį laiku sumokėjo 32 tūkst. gyventojų (81 proc.), kurie sumokėjo 2,87 mln. eurų (87 proc.) žemės mokesčio, 511 įmonės (90 proc.), kurių sumokėta suma siekia 367 tūkst. eurų (99 proc.).
„Dėkojame gyventojams ir įmonėms, nelaukusiems paskutinės dienos ir žemės mokestį sumokėjusiems laiku. Tie žemės savininkai, kuriems to padaryti nepavyko, turėtų nedelsti ir mokestį sumokėti kaip įmanoma greičiau. Nuo šiandien už kiekvieną pradelstą dieną pradedami skaičiuoti 0,026 proc. delspinigiai. Primenu, kad turintieji finansinių sunkumų gali kreiptis į VMI dėl didesnės nei 125 eurų mokesčio sumos išdėstymo dalimis, sudarant mokestinės paskolos sutartį. Ją sudarius, kiekvieną mėnesį mokamos palūkanos – 0,007 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną”, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Pernai žemės mokestį laiku sumokėjo 83 proc. gyventojų ir 90 proc. įmonių, atitinkamai 89 proc. ir 97 proc. apskaičiuotos sumos.
Už 2025 metus Marijampolės apskrityje privačios žemės savininkams iš viso buvo paskaičiuota sumokėti apie 3,7 mln. eurų. Iš jų 39,6 tūkst. gyventojų turi sumokėti 3,3 mln. eurų, o daugiau nei 560 įmonių – beveik 372 tūkst. eurų žemės mokesčio.
VMI primena, kad žemės mokesčio deklaracijas įmonės ir gyventojai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos buvo išsiųstos klasikiniu paštu.
Jei gyventojas turėjo, bet negavo popierinės žemės mokesčio deklaracijos, tuomet visuomet galima kreiptis į VMI ir pasiteirauti dėl mokesčio paskambinus telefonu +370 5 260 5060.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.