Spalio 20 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko renginys „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas savivaldoje ir Antikorupcijos komisijų vaidmuo“, kuriame dalyvavo ir Marijampolės savivaldybės Antikorupcijos komisijos nariai.
Renginio metu aptarti svarbūs klausimai, susiję su antikorupcijos komisijų veikla, skaidrumo kultūros stiprinimu savivaldoje, vidaus kontrolės svarba bei atitikties testų savivaldoje rezultatais. Taip pat pristatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama dar labiau sustiprinti savivaldos atsakomybę ir skaidrumą.
Mintimis ir įžvalgomis dalijosi Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansų ministerijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Vidaus reikalų ministerijos ir akademinės bendruomenės atstovai. Tokie renginiai yra ypač reikšmingi – jie skatina dalintis patirtimi, gilinti žinias ir kurti aplinką, kurioje pasitikėjimas tampa kasdienės veiklos pagrindu.
Marijampolės savivaldybei renginyje atstovavo Antikorupcijos komisijos pirmininkė Vaida Balniuvienė ir komisijos narys Saulius Perlis.