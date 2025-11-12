Antradienį Marijampolės vyresniųjų klasių mokiniai įprastas pamokas iškeitė į jau tradicija tapusią konferenciją „O kas po 12?“, skirtą finansinio raštingumo ir karjeros planavimo temoms.
Renginys vyksta jau trečius metus iš eilės ir kasmet sulaukia didelio jaunimo susidomėjimo. Marijampolės savivaldybė jau ne vienerius metus kryptingai stiprina finansinio raštingumo ugdymą, siekdama, kad jauni žmonės geriau suprastų atsakingo finansų valdymo svarbą. Baigus mokyklą tenka priimti daug naujų sprendimų, ypač susijusių su asmeninių finansų planavimu, todėl tokios iniciatyvos tampa itin reikšmingos ir vertingos jaunimui.
Konferencijos metu moksleiviai klausėsi įkvepiančių pranešimų, padedančių geriau suprasti, kaip priimti atsakingus finansinius sprendimus ir planuoti savo ateitį. Lektoriai kalbėjo apie asmeninių finansų valdymą, atsakingą pinigų leidimą bei tai, kaip išvengti impulsyvių pirkinių. Jaunimas sužinojo, kodėl verta pradėti taupyti ir investuoti dar mokyklos suole, kaip atskirti išlaidas nuo investicijų bei ugdyti finansinį intelektą.
Didelis dėmesys buvo skiriamas ir karjeros planavimui. Pranešėjai dalijosi patarimais, kaip suderinti darbą, studijas ir asmeninį gyvenimą, kaip pažinti savo stiprybes bei atrasti veiklą, kuri teiktų ne tik pajamas, bet ir pasitenkinimą.
Renginio metu vyko ir gyva diskusija „Tu gali kurti savo verslą“, kurioje verslus Marijampolės jaunimas dalijosi patirtimi bei skatino bendraamžius nebijoti imtis iniciatyvos ir kurti savo idėjas.
Renginyje apsilankė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus laikinoji vedėja Reda Benevičienė bei vyriausioji specialistė Loreta Matusevičienė, Tarybos nariai bei kiti garbūs svečiai.
Sveikindamas susirinkusius mokinius, vicemeras Ričardas Bagdanavičius džiaugėsi jaunimo žingeidumu ir ragino juos drąsiai žengti į priekį. „Kiekvienas iš jūsų šiandien kuriate savo ateitį – net jei dar atrodo, kad viskas tik prasideda. Nebijokite bandyti, klysti ir mokytis iš patirties. Kuo anksčiau pradėsite ieškoti savo kelio, tuo drąsiau žengsite į gyvenimą po mokyklos“, – jaunuoliams kalbėjo vicemeras.
Konferenciją užbaigė komiko Deivido Liudvinavičiaus pasirodymas, suteikęs renginiui geros nuotaikos ir pozityvios energijos. Viso renginio metu taip pat veikė MRU Sūduvos akademijos, STEAM centro ir MTEC stendai, o dalyviai galėjo išbandyti 360 laipsnių kamerą.