Marijampolės savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus 2025 metų jaunimo apdovanojimams, kuriais bus pagerbti žmonės ir organizacijos, reikšmingai prisidėję prie jaunimo politikos įgyvendinimo.
Apdovanojimai bus įteikti gruodžio 12 dieną vyksiančiame Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų susitikime su Marijampolės savivaldybės meru.
Kandidatus siūlykite iki lapkričio 17 d. užpildant anketą
Viešas balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki lapkričio 26 d.
Nominacijos
- Metų jaunimo savanoris – už nuoseklią, įkvepiančią ir atsakingą savanorystę, prisidedančią prie bendruomenės ar visuomenės gerovės.
- Metų jaunimo organizacija – už veiklą, kuri skatina jaunimo įsitraukimą, saviraišką, kūrybiškumą ir bendrystę Marijampolėje.
- Metų jaunimo partneris – už palaikymą, paramą ir aktyvų prisidėjimą prie jaunimo idėjų bei iniciatyvų įgyvendinimo.
- Metų jaunimo pilietiškiausias – už aktyvią pilietinę veiklą, atsakomybę ir pastangas įtraukti jaunus žmones į visuomenės gyvenimą.
- Metų jaunimo iniciatyva – už kūrybišką projektą ar idėją, įkvėpusią pokyčiams, sutelktumui ir prasmingai veiklai.
- Metų jaunimo autoritetas – už įkvėpimą, palaikymą ir pasitikėjimą jaunais žmonėmis, padedant jiems augti kaip asmenybėms.
- Metų su jaunimu dirbanti organizacija – už nuoseklų darbą su jaunais žmonėmis, jų įtraukimą, ugdymą ir galimybių kūrimą.
- Metų jaunimo renginys – už renginį, tapusį įkvėpimo, kūrybos ir bendrystės švente jaunimui bei visai bendruomenei.
- Metų jaunimo darbdavys – už palankias sąlygas jaunimui įsilieti į darbo rinką, augti ir tobulėti profesiniame kelyje.
Kiekvienas pasiūlytas kandidatas – tai istorija apie žmones, kurie savo darbu, energija ir idėjomis kuria Marijampolės jaunimo ateitį.
„Jaunimo apdovanojimai“ – tai įvertinimas tiems, kurių veikla įkvepia, jungia ir suteikia jaunatvišką ritmą mūsų savivaldybei.
Siūlykite, palaikykite, dalinkitės – nes jaunimo istorijos vertos būti išgirstos.