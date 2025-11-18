Lapkričio 11–gruodžio 20 d. Marijampolės kultūros centro lankytojai kviečiami pasinerti į išskirtinę virtualios realybės patirtį „Pasaulių sutvėrimas“. Tai naujausias režisierių Kristinos Buožytės ir Vitalijaus Žuko kūrinys, leidžiantis iš naujo pažinti genialųjį Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir jo kūrybos pasaulį. Ši patirtis – tai ne paprastas žvilgsnis į dailininko darbus, o tikra kelionė per laiką, garsus ir pojūčius.
Po sėkmingos kelionės po daugiau nei 60 Lietuvos miestų ir miestelių, projektas #PoLietuvą atvyko į Marijampolę, kur daugiau nei mėnesį miesto gyventojai ir svečiai gali patirti metafizinę odisėją per M. K. Čiurlionio paveikslus.
VR kelionėje atkuriami tokie darbai kaip „Pasaulio sutvėrimas“, „Miestas“, „Tvanas“, „Žalčio sonata“, „Pasaka“ ir „Karalių pasaka“, o muzikinė aplinka papildyta kompozitorių Roko Zubovo ir Phil Von interpretacijomis bei Vyčio Purono sukurtais garsais.
Šioje patirtyje apsilankęs Marijampolės meras Povilas Isoda neslėpė įspūdžių.
„Tai yra didysis lietuviškas menas ir kūrėjas, kuriuo mes galime didžiuotis. Šiame projekte jis šiuolaikiškai aktualizuotas ir moderniai pritaikytas. Tokio įtraukaus produkto turbūt dar neteko matyti“, – džiaugėsi P. Isoda.
Meras akcentavo, kad šioje VR kelionėje kai kurios scenos sukūrė ypatingą emocinį poveikį.
„Kai artėjama į tą pasaulio sutvėrimą, muzika duoda savo – aukštos natos bei euforija užlieja kūną. Ta vieta labiausiai džiuginanti, tarsi pats būtum paveikslo viduje“, – įspūdžiais dalijosi vyras.
Prasminga kelionė
Projekto #PoLietuvą koordinatorė Austėja Staniulevičiūtė pabrėžė, kad ši patirtis skirta visiems.
„Labai didžiuojamės galėdami pristatyti šį projektą Marijampolėje. Tikime, kad patirtis sužavės tiek suaugusiuosius, tiek jaunimą. Kviečiame visus atvykti, pajusti M. K. Čiurlionį ir pamatyti jo kūrybą išskirtiniu būdu“, – akcentavo A. Staniulevičiūtė.
Po patirties Marijampolės meras teigė, kad ši kelionė ne tik atveria naują žvilgsnį į M. K. Čiurlionio kūrybą, bet ir primena, kaip svarbu mums patiems atrasti savo kultūrą bei jos kūrėjus. Pasak jo, tokie projektai padeda sustoti, įsigilinti ir pajusti, ką reiškia būti šios šalies dalimi.
„Kiekvienam iš mūsų reikia dažniau patirti, domėtis ir suprasti savo šalies kūrėjus. Ši patirtis leido giliai įsitraukti neveikiant jokiam aplinkos poveikiui, o tik vaizdams, garsui, emociniam jausmui. Išeinu su dideliu pasididžiavimu, kad esu lietuvis ir kad turėjome tokių kūrėjų“, – pabrėžė P. Isoda.
Jis taip pat ragino miestiečius nepraleisti šios galimybės.
„Tai unikali proga niekur neišvykus iš Marijampolės patirti VR kelionę per M. K. Čiurlionio pasaulius. Kiekvienam save gerbiančiam lietuviui tai tiesiog privaloma“, – ragino P. Isoda.
Išskirtinė galimybė moksleiviams
Projekto kūrėjai siekia, kad su M. K. Čiurlionio pasauliu galėtų susipažinti ir jaunoji karta. Todėl edukacija „Pasaulių sutvėrimas“ įtraukta į Kultūros paso programą.
„Galerijas turbūt pamatome ne visi, ypatingai galvojant apie šių laikų jaunimą. O šis projektas yra itin moderniai pritaikytas“, – mintimis dalinosi Marijampolės meras.
Bilietus ir dovanų kuponus galima įsigyti internetu angelutakais.lt/marijampole arba vietoje renginio metu. Vietų skaičius ribotas, todėl organizatoriai rekomenduoja bilietus įsigyti iš anksto.
Šiemet projektas aplankė daugiau kaip 60 Lietuvos miestų ir miestelių, o jį išvydo jau per 100 tūkstančių Lietuvos ir užsienio gyventojų. Projektas sulaukė dėmesio ir už Lietuvos ribų – jis pelnė tarptautinį pripažinimą.