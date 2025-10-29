Marijampolės mokiniai išbandė savo žinias pilietiškumo konkurse „Ir kas gi mus nugalės…”
Jau aštuntus metus iš eilės vykstantis mokinių pilietiškumo konkursas „Ir kas gi mus nugalės…” šiemet vėl subūrė Marijampolės miesto ir rajono mokinius į bendrą pažinimo, istorijos ir pilietiškumo šventę. Konkursas, organizuojamas nuo 2017 metų, tapo gražia tradicija, skatinančia jaunuosius marijampoliečius domėtis Lietuvos istorija, Konstitucija ir laisvės kovų atminimu.
Spalio pabaigoje, minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, Marijampolės moksleivių kūrybos centras pakvietė mokinius į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų, kur vyko šių metų pilietiškumo konkursas „Ir kas gi mus nugalės…”.
Dalyviai savo žinias pasitikrino trijuose protų mūšio etapuose:
• pirmojo etapo klausimai buvo skirti Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
• antrajame ir trečiajame etapuose mokiniai gilinosi į partizaninio karo Lietuvoje (1944–1953 m.) istoriją.
Šiemet konkurse dalyvavo net 11 komandų iš įvairių Marijampolės miesto ir rajono mokyklų:
• Marijampolės sav. Mokolų progimnazija – komanda „Mokolų progimnazija” (vadovė Aneta Rudzevičienė);
• Marijampolės Petro Armino progimnazija – „Trupinėliai” (vadovė Rasa Klevinskienė);
• Marijampolės „Šaltinio” progimnazija – „Šaltiniečiai” (vadovė Jūratė Pautienienė);
• Marijampolės profesinio rengimo centras – „Centriukas” (vadovė Edita Sėdaitienė);
• Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija – „AMG” (vadovė Rasa Burinskienė);
• Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija – „Ceciliukai” (vadovė Jolita Ryngnga);
• Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – „Rygiškiečiai” (vadovas Vidmantas Žebrauskas);
• Marijampolės Sūduvos gimnazija – „Sūduviečiai” (vadovė Greta Spūdienė);
• Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija – „N8″ (vadovas Tomas Vitkauskas);
• Marijampolės sav. Želsvos progimnazija – „Žalieji istorikai” (vadovė Dovilė Burinskienė);
• Marijampolės „Ryto” progimnazija – „Kramsnukai” (vadovė Kristina Litvaitienė).
Po įtemptos ir azartiškos kovos pirmąją vietą iškovojo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos komanda „Rygiškiečiai”, surinkusi daugiausiai taškų. Nugalėtojai buvo apdovanoti Marijampolės moksleivių kūrybos centro ir rėmėjų įsteigtais prizais, o simbolines dovanas bei linkėjimus nuo LR Seimo nario Karolio Podolskio perdavė jo patarėja Indra Ščiglinskienė.
Organizatoriai dėkoja rėmėjams – UAB „Mantinga” – už saldžias dovanas visiems konkurso dalyviams ir nuolatinį palaikymą, taip pat Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui – už svetingumą ir bendradarbiavimą, leidžiant šiam konkursui vykti tokioje istoriškai reikšmingoje vietoje jau antrus metus iš eilės.
Didelė padėka Marijampolės moksleivių kūrybos centro mokytojoms – Rasai Burinskienei, Rasai Klevinskienei ir Editai Sėdaitienei, kurios šį konkursą rengia nuo 2017 metų. Jų ilgametė iniciatyva, atsidavimas ir pilietiškumo ugdymo idėjos prisideda prie jaunosios kartos sąmoningumo ir meilės Tėvynei stiprinimo.
Taip pat nuoširdžiai dėkojama visoms mokytojoms, kurios ruošė mokinius šiam pilietiškumo iššūkiui ir skatino domėtis Lietuvos istorija bei laisvės kovų atmintimi.
Konkursas „Ir kas gi mus nugalės…” yra viena iš projekto „Mokinių savivaldos – matomos ir girdimos” veiklų, kuri skatina jaunimą būti aktyviais, pilietiškais ir atsakingais savo bendruomenės nariais.
O jau gruodžio 9 d. Marijampolės moksleivių kūrybos centras kvies į „Mokinių savivaldos – matomos ir girdimos” apdovanojimų šventę, kur bus pristatyta daugiau informacijos apie projekto rezultatus ir jaunimo pasiekimus.