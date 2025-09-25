Marijampolės savivaldybės administracija džiaugiasi galėdama pasidalyti žinia, kad net trys mūsų miesto progimnazijos – Rimanto Stankevičiaus, „Šaltinio“ ir Mokolų – tapo pirmosiomis Marijampolėje, pelniusiomis I pakopos „Tvarumo bruknės“ ženklą.
Šios ugdymo įstaigos įsitraukė į nacionalinę iniciatyvą „Tvari mokykla 2030“, kurią organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Iniciatyvos tikslas – iki 2030 metų paskatinti visas Lietuvos mokyklas tapti tvaresnėmis – nuo energijos taupymo, atliekų mažinimo ar perdirbimo iki atsakingo išteklių naudojimo ir aplinkosauginių idėjų integravimo į ugdymą.
Gauti I pakopos tvarumo ženklai rodo, kad šios ugdymo įstaigos kryptingai žengia tvarumo keliu ir kuria atsakingesnę aplinką savo bendruomenėms.
„Tvarumo bruknės“ ženklą mokyklos galės naudoti tiek skaitmeninėje erdvėje, tiek fizinėje aplinkoje.
Tai tik pirmasis žingsnis, siekiant aukštesnių pakopų ir dar ambicingesnių pokyčių ateityje.
Marijampolės progimnazijų pastangos – puikus pavyzdys, kaip maži darbai kasdienybėje virsta dideliais pokyčiais. Jų pavyzdys įkvepia ir kitas ugdymo įstaigas!
Kviečiame visas Marijampolės savivaldybės mokyklas prisidėti prie iniciatyvos, nes kartu galime užauginti kartą, kuri vertins ir puoselės mūsų aplinką!
Plačiau apie iniciatyvą skaitykite čia: https://www.linesa.lt/darbotvarke-tvari-mokykla-2030/.