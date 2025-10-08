Trečiadienį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko išskirtinis projekto „Šviesa tamsoje, garsas tyloje“ renginys, skirtas paminėti 125-ąsias Brailio rašto puoselėtojo, kompozitoriaus, pedagogo ir socialinio šviesuolio Prano Daunio gimimo metines.
Renginio metu Ąžuolyno bibliotekos Kaunistikos grupės istorikė Skaidra Grabauskienė pasakojo apie P. Daunio gyvenimą, jo veiklą ir svarų indėlį į Lietuvos neregių ir kurčiųjų bendruomenių istoriją. Tai buvo jautri ir įkvepianti kelionė per asmenybę, kuri tapo tiltu tarp pasaulių – tylos ir tamsos.
Antroje renginio dalyje skambėjo muzika, jautrūs pasirodymai ir kūrybinės dirbtuvės virto scena, kurioje susiliejo garsas, judesys ir emocijos:
- Kauno kurčiųjų centro dainų gestų kalba kolektyvas „Skambanti tyla“ (vad. Aldona Kvaselytė) ir atlikėja Erika Slabadienė;
- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atlikėjos Laura Stadalninkaitė ir Onutė Matusevičiūtė;
- LASS Marijampolės filialo kapela „Sodžius“;
- Kalvarijos meno ir sporto mokyklos moksleiviai.
Ačiū visiems dalyvavusiems už jaukų bendrystės vakarą, kupiną istorijų, muzikos ir šviesos, kurios nepajėgia užgesinti nei tamsa, nei tyla.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Projektą įgyvendina Ąžuolyno biblioteka