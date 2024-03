Marijampolės PRC Gimnazijos skyriuje vyko tradicinė fotografijų paroda – konkursas, Centre vyko renginys „Švietimas EdTech ritmu“, aplinką papuošė vabzdžių namelis, atstovauta meistriškumo konkurse Latvijoje bei ir toliau lankomos ugdymo įstaigos Karjeros dienų metu.

PARODA-KONKURSAS

Kovo 18-28 dienomis Gimnazijos skyriuje vyko tradicinė fotografijų paroda – konkursas ,,Gamta šalia žmogaus“, skirta Žemės, Miškų ir Vandens dienoms paminėti.

Konkurse aktyviai dalyvavo Gimnazijos skyriaus mokiniai ir mokytojai.

Visą savaitę buvo galima balsuoti ir rinkti gražiausias nuotraukas.

Kovo 26 dieną buvo išrinktos trys gražiausios nuotraukos ir apdovanoti šių nuotraukų autoriai: Jorūnė Botyriūtė IIG-2, Emilis Krasickas TRg22 ir Klaidas Vasiliauskas TRe22.

Parodą – konkursą organizavo gamtos mokslų mokytojos V. Sveikatienė.

RENGINIAI

Kovo 27 dieną Marijampolės PRC vyko renginys „Švietimas EdTech ritmu”.

Renginio metu lektorius švietimo skaitmenizacijos ekspertas, EdTech Lithuania valdybos narys bei technologinių švietimo startuolių kūrėjas Šarūnas Dignaitis skaitė paskaitą „Kaip skaitmenizacija keičia švietimo sektorių?”.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su EdTech centro specialistų projekto veiklų pristatymais bei interaktyviais startuoliais.

Marijampolės PRC aplinką papuošė naujas, įdomus elementas – vabzdžių namelis.

Vabzdžių namelis suteikia galimybę stebėti gyvąją gamtą bei skatina mokinius domėtis bei tyrinėti ją.

Už tai dėkojame Pataisos namų skyriaus profesijos mokytojui Alfonsui Juškevičiui su komanda.

KONKURSAS | „Learn, Know, Do, Can, Show”

Centro komanda kovo 26-28 dienomis dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse „Learn, Know, Do, Can, Show” Rygoje, Latvijoje.

Renginį organizavo Riga Technical School of Tourism and Creative Industry.

Konkurso metu mokiniai puikiai pasirodė ir namo grįžta su medaliu: PBg 23 gr. mokinė Rasa Valentaitė laimėjo sidabro medalį „Carving” (meninis drožinėjimas) rungtyje.

Profesinio meistriškumo konkurse mūsų Centrą atstovavo Rugilė Puodžiūnaitė, Saina Gelažiūtė, Gabija Navikaitė rungtyje „Fashion and style”.

Taip pat mokytojos Ineta Menkevičienė ir Eglė Kalinauskienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite tarptautiniame konkurse „3 international contest for vet students”.

Sveikiname ir didžiuojamės!

KARJEROS DIENOS

Kovo 28 dieną Mokolų progimnazijoje vyko Karjeros diena.

Profesijos mokytojai pristatė apdailininko, automatiniu sistemų mechatroniko, transporto priemonių remontininko ir kosmetiko profesijas.