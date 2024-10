Marijampolės profesinio rengimo centras ir toliau tvirtai žengia į priekį, siūlydamas kokybišką profesinį mokymą, kuris atitinka šiuolaikinius darbo rinkos poreikius.

Didele dalimi prie sėkmingos centro veiklos prisideda Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė, šias pareigas einanti nuo 2023 m. gegužės 1 d. (anksčiau dirbo informacinių technologijų mokytoja metodininke, vėliau Statybos ir Mechanikos skyriaus vedėja), o centre dirba jau daugiau nei dvidešimt penkerius metus.

Centre – šeši skyriai

V. Undzėnienė supažindina, kad iš viso Marijampolės profesinio rengimo centre veikia net šeši skyriai – Gimmnazijos, Statybos ir mechanikos skyrius, Paslaugų skyrius, Pataisos namų skyrius, Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyriai, kurie kiekvienas atlieka svarbias savitas funkcijas:

Gimnazijos skyrius siūlo galimybes mokytis tiek mokiams, tiek suaugusiems asmenims. Jame mokiniai gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, taip pat profesinę kvalifikaciją. Šis skyrius taip pat organizuoja suaugusiųjų mokymą, teikdamas galimybes tiems, kurie nori toliau mokytis arba keisti profesiją.

Statybos ir mechanikos skyriuje vykdomos profesinio mokymo programos, orientuotos į inžineriją, architektūrą, žemės ūkį ir transportą. Mokiniai gali įgyti kvalifikacijas, tokias kaip automatinių sistemų mechatronikas, transporto priemonių remontininkas, kelininkas, aplinkotvarkininkas ir kitos. Skyrius siekia parengti specialistus, kurie atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius.

Paslaugų skyrius teikia profesinio mokymo programas, apimančias įvairias sritis: menų, verslo, informacinių technologijų, sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės. Mokiniai gali tapti apskaitininkais, biuro administratoriais, kompiuterinio projektavimo operatoriais, kirpėjais, virėjais ir kitais specialistais. Skyrius taip pat planuoja plėsti programų spektrą, įtraukiant gydomojo masažo specialistus.

Pataisos namų skyrius organizuojamas mokymas nuteistiesiems, suteikiant jiems galimybę įgyti įvairias profesijas, pavyzdžiui, suvirintojo, siuvėjo-operatoriaus, medienos apdirbėjo padėjėjo ir kitas. Mokymas vykdomas siekiant padėti nuteistiesiems reintegruotis į visuomenę ir įgyti praktinių įgūdžių, kurios padėtų jiems susirasti darbą atlikus bausmę.

Vilkaviškio skyrius orientuojasi į vietos darbo rinkos poreikius, siūlydamas profesinio mokymo programas, kaip elektriko, suvirintojo, žemės ūkio darbuotojo ir kt.

Kudirkos Naumiesčio skyrius siūlo modulinio profesinio mokymo programas, kuriame mokiniai gali rinktis iš įvairių profesijų, įskaitant pardavėjo konsultanto, šaltkalvio, staliaus ir individualios priežiūros darbuotojo. Šis skyrius taip pat prisideda prie regiono socialinės ir ekonominės plėtros.

Mokinių skaičius – stabiliai augantis

Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė pabrėžia, kad Marijampolės PRC mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų amžiaus, o moksleiviams iki 16 metų siūlomos formaliojo profesinio mokymo programos, derinamos su pagrindinio ugdymo programa, įgyjant pirmąją kvalifikaciją arba tobulinant jau turimą.

Centras laukia ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių, kurie gali pasirinkti profesinio mokymo modulius ir derinti mokymąsi dvejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir Marijampolės profesinio rengimo centre, o siekiant sudaryti geresnes sąlygas, besimokantieji pagal profesinio mokymo programas, gali gauti stipendijas ir kitą materialinę paramą.

Šios centro pastangos ir suteikiamos galimybės puikiai atsispindi augančiame mokinių centre – per paskutinius keturis metus mokinių skaičius išaugo bene penktadaliu (o palyginus su 2018 metais – apie 80 proc.) ir šiuo metu Centre mokinasi jau daugiau nei 2100 mokinių, o didžiausias mokinių skaičiaus augimas stebimas statybos ir mechanikos bei paslaugų skyriuose.

Profesijų pasirinkimas atitinka rinkos poreikius

Marijampolės PRC kasmet populiarios specialybės apima paramediko, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, vairuotojo, transporto priemonių remontininko ir automatinių sistemų mechatroniko studijas, o šiais metais pristatytos naujos modulinės programos, tokios kaip apskaitininko ir pedagogo padėjėjo.

Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriuje išsiskiria elektriko programos populiarumas, o Kudirkos Naumiesčio skyriuje populiarios individualios priežiūros darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo programos.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė tikina, kad švietimo įstaiga nuolat aktyviai analizuoja darbo rinkos poreikius ir stengiasi atliepti regiono įmonių lūkesčius: organizuoja susitikimus su verslo atstovais, svečiuojasi įmonėse, siekiant geriau suprastų, kokių specialistų paruošimas reikalingiausias.

Neabejojama, kad ši bendrystė su verslu prisideda prie sėkmingo mokinių įsitraukimo į darbo rinką – Marijampolės PRC absolventų įsidarbinimo rodiklis (po pusmečio nuo studijų baigimo) siekia net 69,7%.

Be to, siekiant užtikrinti sklandesnį mokinių įsidarbinimą, siūloma pameistrystės mokymosi forma, kuri leidžia mokiniams derinti teorines ir praktines žinias realioje darbo vietoje, suteikiant mokiniams galimybę geriau pažinti įmones, o darbdaviams — paruošti reikalingus specialistus.

Anot V. Undzėnienės pateikiamos statistikos, geriausiai įsidarbina metalo apdirbimo staklių operatoriai, automatinių sistemų mechatronikai, slaugytojo padėjėjai bei motorinių transporto priemonių vairuotojai.

Kudirkos Naumiesčio skyriuje didelis poreikis individualios priežiūros darbuotojams ir pardavėjams konsultantams, o Vilkaviškio skyriuje – žemės ūkio darbuotojams ir elektrikams.

Verslo įvertinimas – vardinės stipendijos mokiniams

Marijampolės PRC šiais metais jau pasirašė 47 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, kurie prisideda organizuojant renginius ir konkursus.

Pagrindiniais Centro rėmėjais ilgą laiką jau yra UAB „Mantinga”, „CIE LT Forge”, UAB „STEVILA TURTAS” ir kitos įmonės, kurio remia įvairias iniciatyvas, tokias, kaip pameistrystės programą ar edukacines ekskursijas.

Išskirtinio paminėjo verta partnerystė su „CIE LT Forge” ir UAB “STEVILA TURTAS”, kurie kasmet įsteigia skatinamąsias vardines stipendijas geriausiems mokiniams ir mokytojams.

Mokinių pasiekimai – nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu

Puikų mokinių parengimą ir profesinalumą liudija ir Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių pasiekimai meistriškumo konkursuose nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Marijampolės PRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė džiaugiasi, kad šiais metais mokiniai iškovojo prizines vietas, tokiuose konkursuose, kaip „Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas“, „Geriausias traktorininkas 2024“, „Saugaus eismo diena 2024“ ar „Vairuotojas – saugaus eismo dalyvis 2024“.

Sėkmė nusišypsojo ir konkursuose „AEHT-LT 2024“, „Learn, Know, Do, Can, Show“ bei „KAUNAS BEAUTY 2024“.

Direktoriaus pavaduotuoja ugdymui įsitikinusi, kad šie pasiekimai liudija Marijampolės PRC įsipareigojimą ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie geba sėkmingai konkuruoti ir prisidėti prie įvairių sektorių plėtros.

Ateities planuose – naujos specialybės

Marijampolės PRC ir jo skyriuose netrukus startuos naujos profesinio mokymo programos – Marijampolėje ruošiamasi įgyvendinti gydomojo masažo specialisto, masažuotojo, atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo, dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo, bepiločių orlaivių valdytojo modulines profesinio mokymo programas.

Nepamiršti ir Vilkaviškio bei Kudirkos Naumiesčio skyriai – juose bus siūlomos apskaitininko, tiksliosios žemdirbystės darbuotojo, duonos bei pyrago gaminių kepėjo, staliaus-dailidės, tiksliosios žemdirbystės darbuotojo ir pedagogo padėjėjo mokymo programos.

„Mūsų tikslas – suteikti jaunimui galimybes įgyti paklausias profesijas, kurios padėtų sėkmingai integruotis į darbo rinką“, – teigia V. Undzėnienė.

Centras ir toliau planuoja organizuoti respublikinį „Ekskavatorių valdymo meistriškumo“ konkursą ir tarptautinį profesinio meistriškumo konkursą „Geriausias traktorininkas 2024“, skatinančius praktinių įgūdžių tobulinimą ir bendradarbiavimą su partneriais.

Džiaugiamasi, kad mokiniai konkursų metų gali ne tik įgyti naujų įgūdžių, bet ir matyti realų savo indėlį, gerinant mokymosi aplinką ir infrastruktūrą, skatinant kūrybiškumą bei iniciatyvumą.

Prakalbus apie galimą konkurencinę kovą su neseniai įsteigta MRU Sūduvos akademija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė tikina, kad nauja švietimo įstaiga grėsmės nekelia – profesinis mokymas vis labiau vertinamas kaip tvirta alternatyva aukštajam mokslui, o vis daugiau asmenų, turinčių aukštojo mokslo diplomus, renkasi tobulinti savo įgūdžius profesinėse mokyklose.

Šiais metais vz.lt paskelbtais duomenimis, Marijampolės PRC Lietuvoje užėmė aštuntą vietą (nusileido tik didžiausiems šalies miestams), pagal daugiausiai stojančiųjų asmenų skaičių su pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu, o V. Undzėnienė neabejoja, kad ateityje bus matomas dar didesnis profesinio mokymo populiarumas ir įvairovė.