Ketvirtadienį Zyplių dvare vyko Marijampolės regiono forumas 2025, kurį organizavo Marijampolės regiono plėtros taryba kartu su CPVA ir Vidaus reikalų ministerija. Renginio metu aptarta regiono pažanga, plėtros kryptys, Europos Sąjungos investicijų rezultatai bei artimiausio laikotarpio regioninės politikos prioritetai.
Forume dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemerė Daiva Riklienė, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov.
Vicemerė Daiva Riklienė taip pat dalyvavo diskusijoje „Marijampolės regiono stiprybės ir kaip Europos Sąjungos investicijos prisideda jas stiprinant“, kur kartu su kitų savivaldybių ir institucijų atstovais aptarė regiono konkurencinius pranašumus bei ES investicijų poveikį jų plėtrai.
Forumo metu taip pat pristatyti naujausi duomenys apie socialinės ir ekonominės plėtros tendencijas, regiono konkurencingumo galimybes bei aptarti tolesni veiksmai stiprinant Marijampolės regiono savivaldybių bendradarbiavimą ir augimą.
Renginio pabaigoje meras Algirdas Neiberka pasirašė rezoliuciją dėl Marijampolės regiono plėtros.