Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius susitiko su Užimtumo tarnybos atstovėmis, dirbančiomis su iš užsienio sugrįžtančiais marijampoliečiais ir padedančiomis jiems sėkmingai įsilieti į darbo rinką bei vietos bendruomenę.
Susitikime dalyvavo Marijampolės Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Renata Baltūsytė, su diaspora dirbanti atvejo vadybininkė Rūta Geležienė ir „Karjeras“ Kauno regiono karjeros planavimo skyriaus vedėja Rita Mockuvienė.
Susitikimo metu aptarta į Marijampolę sugrįžtančių gyventojų situacija, pagrindiniai iššūkiai, su kuriais jie susiduria grįždami iš užsienio, bei galimybės pagerinti jų integraciją į darbo rinką ir vietos gyvenimą. Taip pat diskutuota, kaip Savivaldybės administracija galėtų dar aktyviau prisidėti prie diasporos sugrįžimo skatinimo – nuo informacijos sklaidos ir pagalbos tinklo stiprinimo iki naujų iniciatyvų, padedančių sugrįžtantiems marijampoliečiams sėkmingai pradėti naują etapą gimtajame krašte.
„Vis daugiau mūsų kraštiečių svarsto ar nusprendžia grįžti į Marijampolę. Mums svarbu, kad jie čia jaustųsi laukiami, rastų galimybes dirbti, kurti ir tobulėti. Savivaldybė sieks stiprinti bendradarbiavimą su Užimtumo tarnyba ir kitais partneriais, kad sugrįžimo procesas būtų kuo sklandesnis ir palankesnis“, – sakė vicemeras Ričardas Bagdanavičius.
Susitikimo metu taip pat pristatyta Marijampolės diasporos registracijos anketa, skirta užsienyje gyvenantiems kraštiečiams. Jos tikslas – suburti marijampoliečių diasporą, palaikyti nuolatinį ryšį, dalintis aktualia informacija bei įtraukti bendruomenę į miesto gyvenimą ir iniciatyvas.
Savivaldybė kviečia visus užsienyje gyvenančius marijampoliečius užpildyti anketą ir prisijungti prie bendruomenės, kad kartu būtų kuriamas glaudesnis ryšys tarp Marijampolės ir jos žmonių visame pasaulyje.
„PASAULIO MARIJAMPOLIEČIŲ“ ANKETA ČIA!