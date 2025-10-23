Marijampolės savivaldybėje nuosekliai gerinama melioracijos sistemų būklė – vykdomi ir baigiami keli svarbūs projektai, užtikrinsiantys geresnes sąlygas žemdirbiams ir kaimų gyventojams. Melioracijos darbai padeda saugoti derlių nuo perteklinio vandens ir prisideda prie gamtos išteklių tausojimo bei kaimo vietovių gyvybingumo.
Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Juodupės baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“, apimantis Sasnavos ir Patašinės seniūnijų teritorijas – Puskelnių, Tautkaičių, Geležinių, Nendriniškių ir Baraginės kaimus. Iki 2026 m. čia bus sutvarkyta 138 ha melioruoto ploto, rekonstruota 8 km griovių, 1,2 km drenažo rinktuvų, įrengta 72 drenažo žiotys ir 5 pralaidos.
Bendra projekto vertė – 371,9 tūkst. eurų, iš kurių 241,7 tūkst. eurų – ES parama, o savivaldybės indėlis – 130,1 tūkst. eurų.
Baigtas dar vienas svarbus projektas – „Valčiuvos ir Raišupio baseino melioracijos statinių rekonstravimas“, vykdytas Puskelnių ir Smilgių kadastrinėse vietovėse. Sutvarkyta beveik 79 ha melioruoto ploto, 13,9 km griovių, 1,1 km drenažo rinktuvų, įrengta 131 drenažo žiotis, 5 pralaidos ir 5 tiltai. Projekto vertė – 396,3 tūkst. eurų, iš jų daugiau nei 273 tūkst. eurų – paramos lėšos.
Šiuos ir kitus darbus apžiūrėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto nariai – pirmininkas Albinas Mitrulevičius, pavaduotojas Eugenijus Alesius, taip pat Žemės ūkio skyriaus specialistai.
„Melioracija – tai nematoma, bet gyvybiškai svarbi infrastruktūra. Kol dirva sausa, niekas apie ją negalvoja, tačiau kai prasideda liūtys, visi suprantame, kokia tai vertybė. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad Marijampolės krašto žemė būtų derlinga, o ūkininkai – ramūs dėl savo darbo rezultatų,“ – sako Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Melioracijos darbams kasmet skiriamos ir valstybės biudžeto specialiosios dotacijos –2025 m. – 179,9 tūkst. eurų. Be Savivaldybės finansinio prisidėjimo nebūtų galima įgyvendinti projektų, vien 2025 m. melioracijos darbams skirta 606 tūkst. eurų.
Per pastaruosius metus įgyvendinti ir kiti svarbūs darbai: sutvarkyta Stebuliškių tvenkinio užtvanka, atnaujintas tiltas į Marių parko salą, įrengta miesto kapinių drenažo sistema, sutvarkyti Laikštės ir Uosupio upių baseinų grioviai. Šiemet pradėti Laikštės upės aukštupio baseino remonto darbai ir kiti objektai, kurie toliau gerins melioracijos infrastruktūrą visoje savivaldybėje.