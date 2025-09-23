Marijampoliečiai ir miesto svečiai susibūrė į ypatingą vakarą, skirtą Rudens lygiadieniui ir Baltų vienybės dienai. Tai buvo proga pajusti ryšį su protėvių tradicijomis ir kartu pasidžiaugti bendryste.
Poezijos parke šventė „Prie vandens, prie ugnies…“ subūrė visus prie simbolinės Baltų vienybės ugnies. Čia vyko ugnies įžiebimo edukacija „Sūduvi, įžiebk ugnį“, sutartinių festivalio „Dijūta kolnali 2025“ dalyvių balsai pripildė parką senovinės darnos, o FOLK TRIO koncertinė programa „Pamarėse“ leido pasinerti į muziką, kurioje susiliejo gamtos ir žmogaus balsai. Vakaro programa sujungė tradicijas, muziką ir bendrystę, sustiprindama šventės dvasią.
Prie Varnupių piliakalnio lygiadienio minėjimas buvo kitoks, kupinas sakralios tylos ir meninių patirčių. Čia pristatyta fotoparoda „Palaimintieji Atminties raštai“, parodyti pasirodymai „Žalias sodas“ ir „Dijūta“. Juozo Slabados dūdmaišio garsai sukūrė ypatingą atmosferą, primindami mūsų krašto gylį ir prasmę. Prisiminimų tiltu nusidriekė ir daktaro Audriaus Plioplio (JAV) pradėta iniciatyva – meninė akmenų instaliacija „Atminties raštai“, prie kurios šiandien jau prisijungė daugiau nei 170 žmonių iš Lietuvos ir pasaulio.
Šventės kulminacija tapo įspūdingas lazerių šou, padovanojęs susirinkusiesiems ne tik reginį, bet ir bendrą išgyvenimą – jausmą, kad esame viena bendruomenė, stipri savo šaknimis ir ryšiais.