Marijampolės savivaldybės administracija skelbia mugės „Kalėdinės eglės įžiebimo šventė 2025“, kuri vyks 2025 m. gruodžio 6 d. Marijampolėje, J. Basanavičiaus a. organizatoriaus atranką.
Atrankos dalyvis užklijuotame ir užantspauduotame arba pasirašytame klijavimo vietoje voke, teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis pasirašant mobiliu parašu turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:
- pilnai užpildytą nustatytos formos paraišką (1 priedas), patvirtintą Atrankos dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ar antspaudu (jeigu antspaudą turi);
- tvarkos ir švaros užtikrinimo planą;
- pateikti raštu ne mažiau kaip tris atsiliepimus (rekomendacijas) apie Atrankos dalyvio organizuotų mugių kokybę kitose savivaldybėse ir papildomą mugės koncepciją arba programą (jeigu tokia bus teikiama).
Norinčius dalyvauti mugės organizatoriaus atrankoje dokumentus prašome pateikti iki 2025 m. spalio 29 d. 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijai (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. I aukšto, 3, 4 langeliuose arba elektroniniu paštu [email protected]) užklijuotame ir užantspauduotame arba pasirašytame klijavimo vietoje voke, teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis pasirašytą mobiliu parašu. Taip pat galite dokumentus išsiųsti registruotu paštu (gautos siuntos datos spaudas turi būti ne vėlesnis nei š. m. spalio 29 d. 17.00 val.) Siunčiant voką registruotu paštu, prašome jį įdėti į kitą voką, ant kurio nurodomi siuntėjo ir gavėjo adresai.
Kilus klausimų, prašome kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę Karoliną Juškevičiūtę el. p. [email protected] arba tel. +370 615 67025.
Atrankos organizavimo aprašas: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/74530